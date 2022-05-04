Reuters: Послы стран ЕС не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть

Послы стран — членов Европейского Союза не достигли соглашения о введении эмбарго на российскую нефть. Решение тормозит обеспокоенность Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.
Введение эмбарго вновь попытаются согласовать в четверг, 5 мая. Также, по данным Bloomberg, Греция, Мальта и Кипр поднимали вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами. По мнению представителей этих стран, этот шаг поможет конкурентам из Европы.
Послы ЕС намерены утвердить пакет санкций до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая.
Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.