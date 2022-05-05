Глава Европейского совета: У ЕС нет планов по отказу от российского газа



Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Европейского союза нет никаких планов отказа от российского газа. Об этом 5 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир испанской радиостанции Cadena SER.

Европа может заменить нефть, по его словам, а с «газом все по-другому».

«Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — рассказал Мишель.