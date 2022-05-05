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    Глава Европейского совета: У ЕС нет планов по отказу от российского газа

    2023
    15 комментариев


    Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Европейского союза нет никаких планов отказа от российского газа. Об этом 5 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир испанской радиостанции Cadena SER.

    Европа может заменить нефть, по его словам, а с «газом все по-другому».

    «Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — рассказал Мишель.

    Шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Послы ЕС намерены утвердить пакет санкций до конца этой недели, в крайнем случае — до 9 мая.

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    Комментарии (15)

    VOROBEJ
    А может трубу поставить на профилактику месяца на 3? А то за левую руку кушу,а правую пока не буду.Кусил-получи.
    Денеб
    — Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться?
    — Лучше, конечно, помучиться.
    (С)
    СлаваРоссии
    Теперь Еврокомиссия не нужна будет. Нет больше санкций - нечем работать! Может по новой евробюрократам начать?
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