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    15 смертельных ударов ногой. Суд арестовал сожителя петербургской исполнительницы Una

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    Колпинский районный суд отправил в СИЗО Артема Табачука, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы. Погибшая занималась музыкой и выступала под псевдонимом Una с другими музыкантами.

    Как рассказали 17 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следствие полагает, что вечером в среду Табачук в квартире на Тверской улице в Колпино во время ссоры нанес своей возлюбленной не менее 15 ударов по голове и туловищу. Бил правой ногой. От полученных травм женщина умерла на месте.

    Табачук вину признал и дал показания, изобличающие его вину. У суда просил меру помягче. В камере мужчина проведет минимум 2 месяца.

    О смерти исполнительницы Una 17 мая написали близкие в соцсетях. В скором времени в свет выйдет ее последняя песня.

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