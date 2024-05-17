15 смертельных ударов ногой. Суд арестовал сожителя петербургской исполнительницы Una

Колпинский районный суд отправил в СИЗО Артема Табачука, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы. Погибшая занималась музыкой и выступала под псевдонимом Una с другими музыкантами.



Как рассказали 17 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следствие полагает, что вечером в среду Табачук в квартире на Тверской улице в Колпино во время ссоры нанес своей возлюбленной не менее 15 ударов по голове и туловищу. Бил правой ногой. От полученных травм женщина умерла на месте.

