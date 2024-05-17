Скончался многолетний директор «Пушкинской, 10» Николай Медведев

В Петербурге в возрасте 70 лет скончался Николай Медведев, один из основателей и многолетний гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10». Об этом сообщил его друг, коллекционер Яков Кальменс.



Бывший патологоанатом, кандидат медицинских наук, Медведев провел организацию через ее самые трудные дни — когда нужно было отстаивать право на существование, право на дом.



«Он был энергичный, контактный, — рассказал «Фонтанке» основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан. — Художники — художниками, но без Коли бы этот сквот не смог существовать. Арт-центр «Пушкинская, 10» — его детище, в том числе, Медведев многие вопросы лично решал. Во-первых, экономические, технические — центр же должен был существовать, выживать, отбиваться от власти. Подсоединяться, когда отключали электричество. И когда приезжал Собчак, его именно Коля встречал, все показывал».

