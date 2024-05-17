Анна Нетребко объявила о возобновлении работы в Берлинской опере. Две премьеры с ее участием состоятся в новом сезоне

Оперная певица Анна Нетребко анонсировала новые премьеры Берлинской государственной оперы с ее участием, которые запланированы на сентябрь 2024-го и на май 2025 года. О возобновлении сотрудничества с одним из старейших и крупнейших музыкальных театров Германии певица написала в своих соцсетях.

Оперы «Набукко» и «Трубадур» уже появились в расписании учреждения. «Две прекрасные вердиевские оперы», — написала Анна Нетребко.

Певица имеет российское и австрийское гражданство. Берлинская опера прекратила сотрудничество с ней в 2022 году, после этого от совместной работы с Нетребко отказалась и Баварская опера — из-за того, что певица не осудила действия российских властей на Украине.