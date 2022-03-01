Баварская опера прекратила сотрудничество с Нетребко и Гергиевым. Об этом 1 марта сообщил на своей странице в Твиттере директор оперы Серж Дорни.

Причиной отказа от дальнейшей совместной работы он назвал то, что Нетребко и Гергиев не осудили действия российских властей.

Due to Russia's terrible war of aggression on Ukraine and a lack of sufficient distancing of Valery Gergijev and Anna Netrebko, the Bayerische Staatsoper will cancel the existing engagements.#ukraine — Serge Dorny (@DornySerge) March 1, 2022

Ранее в этот день стало известно, что Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии из-за того, что он не обозначил свою позицию по Украине. Кроме того, парижская филармония отменила апрельские концерты Мариинского театра, а миланский театр Ла Скала также требует от Гергиева осудить действия России на Украине, угрожая разрывом.



Проблемы с выступлениями не стали единичными и для Анны Нетребко. 1 марта на странице певицы появилась фотография публикации издания La Reppublica, где сообщается, что певица не будет участвовать в мартовских спектаклях по состоянию здоровья. «Я здорова, но не приеду. Неправда!» — опровергла сообщение Нетребко.

Фото: Скриншот instagram.com Поделиться Поделиться







Позже газета опубликовала опровержение информации о болезни. Ранее Анна Нетребко, как и ее супруг Юсиф Эйвазов, опубликовала в инстаграме заявление. «Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей на Украине, и боль и страдания, которые мирное население переживает, разрывают сердце, — написала она. — Я хочу, чтобы война закончилась и люди могли жить в мире. Однако хочу добавить одну вещь: заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги, я не политик. Я — музыкант, и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия».