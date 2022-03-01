Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии. Он не обозначил свою позицию по Украине

Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. 1 марта объявление об этом появилось на официальной странице администрации города.



«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет. Решение вступает в силу немедленно», — объявили городские власти.



25 февраля мэр Мюнхена Дитер Райтер призвал главного дирижера Мюнхенской филармонии Валерия Гергиева осудить российское вторжение в Украину. Он заявил, что, если до 28 февраля дирижер не озвучит свою четкую позицию, «он больше не может оставаться главным дирижером нашей филармонии». Валерий Гергиев не ответил на призыв мэра.

