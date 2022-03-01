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Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии. Он не обозначил свою позицию по Украине

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Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. 1 марта объявление об этом появилось на официальной странице администрации города.

«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет. Решение вступает в силу немедленно», — объявили городские власти.

25 февраля мэр Мюнхена Дитер Райтер призвал главного дирижера Мюнхенской филармонии Валерия Гергиева осудить российское вторжение в Украину. Он заявил, что, если до 28 февраля дирижер не озвучит свою четкую позицию, «он больше не может оставаться главным дирижером нашей филармонии». Валерий Гергиев не ответил на призыв мэра.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что парижская филармония отменила апрельские концерты Мариинского театра, а миланский театр Ла Скала также требует от Гергиева осудить действия России в Украине, угрожая разрывом.

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Комментарии (30)

d-1973
Мужчина. !
Rigel
Не важно кого он там поддерживал или нет, человек талантливый, занимался своим делом, работал себе спокойно. А тут ему мэр "скажи это публично" и принуждает свою позицию. А если человек нейтрального мнения? То что, лишаться работы теперь?
Запад будет у всех русских, живущих там требовать обозначить свою позицию? Нейтралитет больше не в моде?
Вот и "свобода слова" на западе в ярчайшим ее примере. Спасибо.
муматор
странно немного. Он же может не высказываться ни за, ни против.
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