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Парижская филармония отменила апрельские концерты Мариинского театра

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Парижская филармония 28 февраля выложила в соцсетях коммюнике, в котором объявила: «Вторжение России на Украину заставляет Филармонию Парижа менять программу на ближайшие месяцы — из солидарности с украинским народом».

В учреждении культуры пояснили, что конкретика насчет отмен еще поступит в ближайшее время после консультаций с правительством. Однако уже принято решение насчет отмены концертов оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева 9 и 10 апреля.

Парижская филармония — не первая отказалась от сотрудничества с дирижером ввиду его систематической поддержки действий Владимира Путина. До этого концерты маэстро с пианистом Денисом Мацуевым отменил Карнеги-Холл. Миланский театр «Ла Скала» обратился к дирижеру с просьбой прояснить свою позицию в преддверии премьеры оперы «Пиковая дама», которая должна состояться 5 марта. А 28 февраля истекает срок, в течение которого аналогичного ответа ждут от Гергиева в Германии.

Ранее 28 февраля о том, что прекращают работать с поддерживающими Путина артистами, объявили в Метрополитен-опере.

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Комментарии (8)

Hermess
Какие блин парижи !
Пускай едут на фронт, давать концерты в госпиталях для раненых солдат.
А дочери депутатов пускай едут санитарками в тех госпиталях работать.
Уже тысячи погибших и раненых, а эти позорники делают вид что ничего не происходит
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Так водку из магазинов убрали отдельные "борцы" за права и свободы, спорт тоже почти по всем видам прошлись, космосу досталось такоже, собачек не пощадили, так и не понял дворцы то с яхтами когда отберут у наших оптимизаторов. А то вот по спорту как то быстро отстрелаляись а что с недвижкой? Или ссыкотно? Потом еще косяки с рыбой, приплывшей со стороны России объявить некошерной и запретить к вылову))) Гейропа жжет напалмом)))) У меня уже попкорн заканчивается, глядя на этот цирк повизгивающих "миролюбов"
Денеб
Полетели клочки по закоулочкам - 2
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