Парижская филармония отменила апрельские концерты Мариинского театра

Парижская филармония 28 февраля выложила в соцсетях коммюнике, в котором объявила: «Вторжение России на Украину заставляет Филармонию Парижа менять программу на ближайшие месяцы — из солидарности с украинским народом».



В учреждении культуры пояснили, что конкретика насчет отмен еще поступит в ближайшее время после консультаций с правительством. Однако уже принято решение насчет отмены концертов оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева 9 и 10 апреля.



Парижская филармония — не первая отказалась от сотрудничества с дирижером ввиду его систематической поддержки действий Владимира Путина. До этого концерты маэстро с пианистом Денисом Мацуевым отменил Карнеги-Холл. Миланский театр «Ла Скала» обратился к дирижеру с просьбой прояснить свою позицию в преддверии премьеры оперы «Пиковая дама», которая должна состояться 5 марта. А 28 февраля истекает срок, в течение которого аналогичного ответа ждут от Гергиева в Германии.

