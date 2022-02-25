В Нью-Йорке отменили концерты Гергиева и Мацуева

Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Объявление об этом появилось на официальном сайте концертного зала.
«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — написано сейчас на сайте Карнеги-холла.
Концерты российских артистов должны были состояться в Нью-Йорке с 25 по 27 февраля. Официальную причину отмены выступлений не называют.
Днем ранее «Фонтанка» сообщала, что мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что для продолжения выступлений в театре Ла Скала Гергиев должен осудить вторжение России на территорию Украины. «Если он этого не сделает, мы будем вынуждены прекратить это сотрудничество», — сказал глава итальянского города. Ближайший спектакль «Пиковая дама», которым дирижирует Валерий Гергиев, запланирован в афише миланского театра на 5 марта.