В Нью-Йорке отменили концерты Гергиева и Мацуева

Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Объявление об этом появилось на официальном сайте концертного зала.



«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — написано сейчас на сайте Карнеги-холла.

Концерты российских артистов должны были состояться в Нью-Йорке с 25 по 27 февраля. Официальную причину отмены выступлений не называют.