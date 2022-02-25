FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Нью-Йорке отменили концерты Гергиева и Мацуева

8
Печать

Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Объявление об этом появилось на официальном сайте концертного зала.

«Пожалуйста, обратите внимание, что Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — написано сейчас на сайте Карнеги-холла.

Концерты российских артистов должны были состояться в Нью-Йорке с 25 по 27 февраля. Официальную причину отмены выступлений не называют.

Днем ранее «Фонтанка» сообщала, что мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что для продолжения выступлений в театре Ла Скала Гергиев должен осудить вторжение России на территорию Украины. «Если он этого не сделает, мы будем вынуждены прекратить это сотрудничество», — сказал глава итальянского города. Ближайший спектакль «Пиковая дама», которым дирижирует Валерий Гергиев, запланирован в афише миланского театра на 5 марта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Danik
Слушаем внимательно господ-граждан мира.
Это они мягко! Могут перед каждым выступлением потребовать громко объявлять!
И письменно под роспись.
Да, дальновидно играем.
Попались? Или завели?
SSGHQ
Бездарям этим и во Владивостоке жирно будет выступать.
265076323
Дерьмократия без границ в действии !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний