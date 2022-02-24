Театр Ла Скала требует от Гергиева осудить действия России в Украине, угрожая разрывом

Дирижер Валерий Гергиев, ранее неоднократно поддерживавший действия Владимира Путина, должен осудить действия России в отношении Украины, — в противном случае сотрудничество с ним будет прекращено. Об этом 24 февраля заявил мэр Милана Джузеппе Сала, сообщает Ansa.



«У нас в Ла Скала идет «Пиковая дама» под управлением маэстро Валерия Гергиева, который неоднократно заявлял, что он близок к Путину, — сказал он. — Мы с директором театра просили его занять четкую позицию против этого вторжения, и если он этого не сделает, мы будем вынуждены прекратить это сотрудничество», — сказал глава итальянского города.

