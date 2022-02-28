Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за военной операции на Украине приостанавливает работу с артистами и институциями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина, несмотря на дружеские и культурные связи между российскими и американскими артистами. Об этом заявил директор оперного театра Питер Гелб.



«Но мы не можем больше сотрудничать с артистами и институциями, которые поддерживают Путина или поддерживаются им, пока не прекратится военная операция и не будет произведена реституция», — цитирует Гелба РБК.

