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Боевые действия на Украине

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В Метрополитен-опере объявили, что прекращают работать с поддерживающими Путина артистами

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Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за военной операции на Украине приостанавливает работу с артистами и институциями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина, несмотря на дружеские и культурные связи между российскими и американскими артистами. Об этом заявил директор оперного театра Питер Гелб.

«Но мы не можем больше сотрудничать с артистами и институциями, которые поддерживают Путина или поддерживаются им, пока не прекратится военная операция и не будет произведена реституция», — цитирует Гелба РБК.

В Метрополитен-опере выступают Анна Нетребко, Аида Гарифуллина, Игорь Головатенко и другие российские звёзды.

25 февраля Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Затем лондонский Ковент-Гарден отменил летние гастроли артистов Большого театра.

Многие российские артисты, музыканты, режиссёры высказались с призывом к миру. Александринский театр и БДТ имени Товстоногова в Петербурге в Instagram поместили рядом со своими логотипами изображения белого голубя — символа мира.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Главный коньячный мастер
Кто помнит - уличных музыкантов в итоге запретили, или, таки, не успели?
Gudd-Head
Правильно. Так их!
Дежурный врач
Этот белый голубь мира ещё нас..ет нам всем на головы.....
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