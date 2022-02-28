Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за военной операции на Украине приостанавливает работу с артистами и институциями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина, несмотря на дружеские и культурные связи между российскими и американскими артистами. Об этом заявил директор оперного театра Питер Гелб.
«Но мы не можем больше сотрудничать с артистами и институциями, которые поддерживают Путина или поддерживаются им, пока не прекратится военная операция и не будет произведена реституция», — цитирует Гелба РБК.
В Метрополитен-опере выступают Анна Нетребко, Аида Гарифуллина, Игорь Головатенко и другие российские звёзды.
25 февраля Карнеги-холл отменил выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Затем лондонский Ковент-Гарден отменил летние гастроли артистов Большого театра.
Многие российские артисты, музыканты, режиссёры высказались с призывом к миру. Александринский театр и БДТ имени Товстоногова в Петербурге в Instagram поместили рядом со своими логотипами изображения белого голубя — символа мира.