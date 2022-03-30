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Анна Нетребко выступила с заявлением по поводу Украины

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Российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала 30 марта в соцсетях заявление, в котором разъяснила свою позицию по поводу событий на Украине.

Артистка высказалась против специальной операции, которую проводит Россия, и высказала поддержку жертвам трагедии и их семьям.

В заявлении всемирно известная певица подчеркнула, что не поддерживает какую-либо политическую партию и не является союзником кого-либо из политиков страны. Анна Нетребко, видимо, отвечая на обвинения в личных связях с президентом России, пишет: «На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за свою жизнь, по случаю вручения наград за мою музыкальную деятельность или на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и плачу налоги в Австрии».

Оперная дива призналась также, что является патриоткой своей страны.

«Я люблю Россию и через своё искусство пытаюсь принести мир и единство», — написала она.

В конце заявления Анна Нетребко рассказала, что возобновляет концертную деятельность в Европе. Ее ближайшие концерты состоятся в мае.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Баварская опера прекратила сотрудничество с Нетребко и Гергиевым. Немцы обвинили артистов в том, что они не осудили действия России на Украине. После этого Анна Нетребко объявила, что сделает паузу в концертной деятельности.

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