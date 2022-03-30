Анна Нетребко выступила с заявлением по поводу Украины

Российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала 30 марта в соцсетях заявление, в котором разъяснила свою позицию по поводу событий на Украине.



Артистка высказалась против специальной операции, которую проводит Россия, и высказала поддержку жертвам трагедии и их семьям.



В заявлении всемирно известная певица подчеркнула, что не поддерживает какую-либо политическую партию и не является союзником кого-либо из политиков страны. Анна Нетребко, видимо, отвечая на обвинения в личных связях с президентом России, пишет: «На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за свою жизнь, по случаю вручения наград за мою музыкальную деятельность или на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, я живу и плачу налоги в Австрии».

