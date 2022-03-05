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Анна Нетребко решила прервать выступления

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Оперная звезда Анна Нетребко решила взять паузу и не выступать, сообщает 5 марта РИА Новости со ссылкой на эксклюзивного представителя артистки, основателя продюсерской компании Berin Iglesias Art Максима Берина.

По его словам, заставлять артистов делать политические высказывания, выходить с лозунгами и использовать голос искусства в целях политики категорически неправильно.

Напомним, 1 марта из-за ситуации на Украине Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко в Нью-Йорке отменила Метрополитен-опера. Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.

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Комментарии (13)

Игoрь
Хоккеистов еще из сша не поперли?
267456789
А ведь все это было недавно в Афганистане. Полный политический и экономический коллапс страны.
BrotherRabbit
Что значит "решила прервать выступления"?
А как же выступления перед соотечественниками?
Её же пригласили выступить в Клину. Вместе с Гергиевым.
Она что, в Клину выступать не хочет?
Она что, только за валюту поёт, что ли?
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