Анна Нетребко решила прервать выступления

Оперная звезда Анна Нетребко решила взять паузу и не выступать, сообщает 5 марта РИА Новости со ссылкой на эксклюзивного представителя артистки, основателя продюсерской компании Berin Iglesias Art Максима Берина.
По его словам, заставлять артистов делать политические высказывания, выходить с лозунгами и использовать голос искусства в целях политики категорически неправильно.
Напомним, 1 марта из-за ситуации на Украине Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и дирижёром Валерием Гергиевым. Выступления Нетребко в Нью-Йорке отменила Метрополитен-опера. Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.