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    Экономика и санкции

    Германия в марте увеличила закупки нефти из России на 87% по сравнению с прошлым годом

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    Объем экспорта сырой нефти из РФ в Германию вырос по сравнению с прошлым годом на 15% в тоннах (2,4 млн) и на 87% в долларах (1,57 млрд). Цена на нее по сравнению с мартом прошлого года выросла с 430 до 667 долларов за тонну (около 91 долл./баррель в среднем по месяцу), свидетельствуют данные таможенного ведомства ФРГ, опубликованные на этой неделе.

    Экспорт нефтепродуктов в марте вырос до 503 тыс. тонн (на 556 миллионов долларов). Год назад месячный объем поставок в Германию составлял 362 тыс. тонн на 192,5 млн долл. Средняя стоимость нефтепродуктов за год удвоилась — с 530 долл. за тонну до 1 100.

    Если год назад доля нефтепродуктов, закупаемых Германией напрямую у России (а не через, к примеру, голландских посредников), составляла всего 13,7% от ее общего объема импорта, то в марте 2022-го — 19,9%. Доля российской нефти в структуре закупок Германией в марте 2022 года выросла с 32,7% до 35,7%.

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