Германия в марте увеличила закупки нефти из России на 87% по сравнению с прошлым годом

Объем экспорта сырой нефти из РФ в Германию вырос по сравнению с прошлым годом на 15% в тоннах (2,4 млн) и на 87% в долларах (1,57 млрд). Цена на нее по сравнению с мартом прошлого года выросла с 430 до 667 долларов за тонну (около 91 долл./баррель в среднем по месяцу), свидетельствуют данные таможенного ведомства ФРГ, опубликованные на этой неделе.



Экспорт нефтепродуктов в марте вырос до 503 тыс. тонн (на 556 миллионов долларов). Год назад месячный объем поставок в Германию составлял 362 тыс. тонн на 192,5 млн долл. Средняя стоимость нефтепродуктов за год удвоилась — с 530 долл. за тонну до 1 100.