Уголовное дело возбуждено после «покрышечного» пожара в Пушкине

В Петербурге снова горели автомобильные покрышки. Их тушили в жилой пятиэтажке в Пушкинском районе Петербурга, стало известно «Фонтанке» 17 мая.
Возгорание на последнем этаже жилого дома на улице Генерала Хазова, 5, тушили два дня назад. Распространиться огню не позволили, эвакуировать жителей не потребовалось. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли две обгоревшие покрышки, найденные на техническом этаже. Вместе с ними изъяли банку из-под пива, пару пачек сигарет и фрагменты резины.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.