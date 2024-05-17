    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-в

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd90.92eur98.9

    Уголовное дело возбуждено после «покрышечного» пожара в Пушкине

    1181
    обсудить

    В Петербурге снова горели автомобильные покрышки. Их тушили в жилой пятиэтажке в Пушкинском районе Петербурга, стало известно «Фонтанке» 17 мая.

    Возгорание на последнем этаже жилого дома на улице Генерала Хазова, 5, тушили два дня назад. Распространиться огню не позволили, эвакуировать жителей не потребовалось. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли две обгоревшие покрышки, найденные на техническом этаже. Вместе с ними изъяли банку из-под пива, пару пачек сигарет и фрагменты резины.

    Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога.

    Автомобильные покрышки и зажигательные смеси активно использовались в серии поджогов у квартир людей из окружения трёх блогеров, которых связывает публичный конфликт с блогером-миллионником Анатолием Шарием. В Петербурге и Ленобласти поджоги устраивали с конца прошлого года, погибли двое, обвиняемых — более двадцати. Всего «эпидемия горящих покрышек» захватила шесть российских регионов. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close