Разведслужба Министерства обороны Украины хотела физически устранить блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на РФ. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.



За проведением этой террористической акции против неугодного Киеву журналиста стоят спецслужбы Украины, сообщил собеседник агентства. Операцию курировал непосредственно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* при тесном взаимодействии с СБУ, уточнил источник.

Как писала ранее испанская газета El Diario, в в Таррагоне виллу Шария закидали коктейлями Молотова. Имя этого блогера знакомо «Фонтанке» по сюжету о горящих покрышках в парадных Петербурга, в результате этих поджогов в городе погибли уже два человека.