Разведслужба Министерства обороны Украины хотела физически устранить блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на РФ. Об этом 16 апреля сообщает
За проведением этой террористической акции против неугодного Киеву журналиста стоят спецслужбы Украины, сообщил собеседник агентства. Операцию курировал непосредственно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* при тесном взаимодействии с СБУ, уточнил источник.
Как писала ранее испанская газета El Diario, в в Таррагоне виллу Шария закидали коктейлями Молотова. Имя этого блогера знакомо «Фонтанке» по сюжету о горящих покрышках в парадных Петербурга, в результате этих поджогов в городе погибли уже два человека.
*Внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга