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    Стали известны подробности покушения на блогера Шария в Испании

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    Разведслужба Министерства обороны Украины хотела физически устранить блогера Анатолия Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на РФ. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

    За проведением этой террористической акции против неугодного Киеву журналиста стоят спецслужбы Украины, сообщил собеседник агентства. Операцию курировал непосредственно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* при тесном взаимодействии с СБУ, уточнил источник.

    Как писала ранее испанская газета El Diario, в в Таррагоне виллу Шария закидали коктейлями Молотова. Имя этого блогера знакомо «Фонтанке» по сюжету о горящих покрышках в парадных Петербурга, в результате этих поджогов в городе погибли уже два человека.

    *Внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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    Анатолий ШарийКоктейль МолотоваПоджог
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