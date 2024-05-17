Мэр Белгорода рассказал, что происходит на месте частично разрушенного дома после атаки ВСУ

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о текущей ситуации на месте частично разрушенного дома на улице Щорса, который пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Кадры с места событий он опубликовал 17 мая в своем телеграм-канале.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению инженерных коммуникаций в 1, 4–8-м подъездах. Это является первоочередной задачей, пояснил глава города. Электро- и водоснабжение уже восстановлено, ведутся работы по настройке системы газоснабжения.
Жители этих подъездов могут заходить в свои квартиры, чтобы проверить работу инженерных сетей, наличие протечек, а также оценить целостность окон и балконов. Посещение возможно ежедневно с 8 до 20 часов при сопровождении специалистов.
В случае обнаружения повреждений управляющая компания сразу же составляет акты. Затем за работу берутся замерщики, чтобы как можно скорее передать производителям конструкций все необходимые данные и начать работы по восстановлению теплового контура в каждой квартире.
Кроме того, собственники квартир при необходимости могут забрать из дома вещи и документы.
На месте происшествия работают все необходимые коммунальные службы. Сегодня начнется масштабная уборка двора, подъездов и прилегающей территории.
«Нахожусь на объекте и контролирую все процессы», — подчеркнул Валентин Демидов.
12 мая из-за прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки на улице Щорса. Пострадали 20 человек, среди них двое детей и трое спасателей. Спасти удалось 17 человек, погибло не менее 16. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.