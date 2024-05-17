Мэр Белгорода рассказал, что происходит на месте частично разрушенного дома после атаки ВСУ

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о текущей ситуации на месте частично разрушенного дома на улице Щорса, который пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Кадры с места событий он опубликовал 17 мая в своем телеграм-канале.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению инженерных коммуникаций в 1, 4–8-м подъездах. Это является первоочередной задачей, пояснил глава города. Электро- и водоснабжение уже восстановлено, ведутся работы по настройке системы газоснабжения.

Жители этих подъездов могут заходить в свои квартиры, чтобы проверить работу инженерных сетей, наличие протечек, а также оценить целостность окон и балконов. Посещение возможно ежедневно с 8 до 20 часов при сопровождении специалистов.