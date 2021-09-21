«Хуже не будет». Смольный объяснил, почему консервативно оценил доходы от переезда Газпрома

Дополнительные доходы Петербурга от перерегистрации Газпрома могут быть больше чем 40 млрд в год, о которых губернатор Александр Беглов заявил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Об этом 21 сентября на встрече с журналистами сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников. «Та оценка, которая сейчас сделана, в определенной степени консервативна, мы допускаем, что доходы могут быть больше этой цифры», — сказал он.

По словам чиновника, «большое количество неопределенностей не позволяли закладывать оптимистические ожидания». Первая — это волатильность самого нефтегазового рынка. «У нас нет резервов, которые мы можем использовать, чтобы покрывать недополученные доходы в связи с изменением конъюнктуры», — пояснил Корабельников. Вторая — это прекращение действия налогового режима для консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 года. Как это повлияет на доходы регионов, чиновники Смольного будут обсуждать с Минфином весь следующий год.



В основном дополнительные доходы от перерегистрации Газпрома формирует налог на прибыль, НДФЛ существенного влияния не оказывает, уточнил Корабельников.



«По нашей оценке, хуже не будет, ниже этого не может быть», — прокомментировал прогноз в 40 млрд рублей вице-губернатор Эдуард Батанов. По его словам, если поступления от Газпрома будут больше, то это позволит снизить дефицит бюджета.

