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«Хуже не будет». Смольный объяснил, почему консервативно оценил доходы от переезда Газпрома

Доходы Петербурга от перерегистрации Газпрома могут превысить 40 млрд руб.

Власти Петербурга объяснили, почему дали консервативную оценку дополнительных доходов от перерегистрации Газпрома.

Дополнительные доходы Петербурга от перерегистрации Газпрома могут быть больше чем 40 млрд в год, о которых губернатор Александр Беглов заявил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Об этом 21 сентября на встрече с журналистами сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников. «Та оценка, которая сейчас сделана, в определенной степени консервативна, мы допускаем, что доходы могут быть больше этой цифры», — сказал он.

По словам чиновника, «большое количество неопределенностей не позволяли закладывать оптимистические ожидания». Первая — это волатильность самого нефтегазового рынка. «У нас нет резервов, которые мы можем использовать, чтобы покрывать недополученные доходы в связи с изменением конъюнктуры», — пояснил Корабельников. Вторая — это прекращение действия налогового режима для консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 года. Как это повлияет на доходы регионов, чиновники Смольного будут обсуждать с Минфином весь следующий год.

В основном дополнительные доходы от перерегистрации Газпрома формирует налог на прибыль, НДФЛ существенного влияния не оказывает, уточнил Корабельников.

«По нашей оценке, хуже не будет, ниже этого не может быть», — прокомментировал прогноз в 40 млрд рублей вице-губернатор Эдуард Батанов. По его словам, если поступления от Газпрома будут больше, то это позволит снизить дефицит бюджета.

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