УФНС рассказала, сколько «крупнейший налогоплательщик Петербурга» принес бюджету

Крупнейший налогоплательщик Петербурга принес бюджету города в 2021 году 158 млрд рублей. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Петербургу Владимир Полежаев 29 августа.

Название компании замглавы УФНС не сообщил, но отметил, что речь о представителе нефтегазового сектора. Так что, вероятно, речь может идти о «Газпроме». В этом году сумма налоговых поступлений может оказаться больше, но в 2023-м налоговая ожидает снижения выплат.