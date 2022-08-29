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    УФНС рассказала, сколько «крупнейший налогоплательщик Петербурга» принес бюджету

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    Крупнейший налогоплательщик Петербурга принес бюджету города в 2021 году 158 млрд рублей. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Петербургу Владимир Полежаев 29 августа.

    Название компании замглавы УФНС не сообщил, но отметил, что речь о представителе нефтегазового сектора. Так что, вероятно, речь может идти о «Газпроме». В этом году сумма налоговых поступлений может оказаться больше, но в 2023-м налоговая ожидает снижения выплат.

    «От него были поступления в начале года 158 млрд рублей, как и по прошлому году. Таких темпов роста мы не ожидаем, и мы проводим работу с самим налогоплательщиком и знаем, что на следующий год он платежей, адекватных этому году, не закладывает», — отметил Полежаев.

    На сколько сократятся платежи, он не уточнил. «Сам налогоплательщик не может определиться, так как велика волатильность нефтегазового рынка», — пояснил замглавы УФНС.

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