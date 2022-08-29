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    УФНС: Поступление налогов в бюджет Петербурга в 2023 году сократится

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    В 2023 году в бюджет Петербурга поступит 941,8 млрд рублей налоговых доходов, что на 0,6%, или 5,8 млрд рублей меньше, чем в 2022 году. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023 год в Законодательном собрании города 29 августа заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Петербургу Владимир Полежаев.

    В 2022 году УФНС ожидает поступления в бюджет Северной столицы 947,6 млрд рублей налоговых доходов, что на 30% больше, чем в 2021 году. В 2021-м рост составил 28%. По словам Владимира Полежаева, в этом году главным драйвером роста поступлений является увеличение налога на прибыль, в том числе за счет вклада компаний нефтегазового сектора.

    В следующем году «не приходится ждать такого же объема от крупнейшего налогоплательщика», отметил Полежаев. Что это за компания, он не уточнил. В прогноз также заложены последствия санкций для автомобильного кластера и ряда других отраслей.

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