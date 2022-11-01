Зеленая линия метро в Петербурге доехала до контракта

Смольный в ближайшие дни подпишет с «Метростроем Северной столицы» (МССС) допсоглашение к рамочному контракту на строительство метро в Петербурге. Речь идет о первом этапе продолжения зеленой линии от «Беговой» до «Планерной».
По данным «Фонтанки», допсоглашение касается подготовительных работ на стройплощадке и монтажа проходческого щита. Срок исполнения — май 2023 года, стоимость — немногим менее миллиарда. Проектная документация на этот этап уже вышла из экспертизы, на второй — вынос сетей из пятна строительства — еще нет. Заключать допсоглашения поэтапно решено для экономии времени — пока идет стройка, следующий этап проходит экспертизу.
В самом «Метрострое Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили, что готовятся к подписанию первого допсоглашения на новое строительство подземки, но подробностей не раскрыли.
«Фонтанка» рассказывала, что все работы МССС в городе запускаются дополнительными соглашениями к рамочному контракту на 602 млрд, который есть у компании. До сих пор речь шла либо о проектах, начатых еще предыдущим подрядчиком («Метростроем»), либо о реконструкции станции «Чернышевская». КРТИ беспокоили темпы работ, он настаивал на ускорении процедур — в том числе для нового строительства. Первым, как и ожидалось, станет продолжение зеленой линии метро в сторону «Планерной». Кроме того, в ближайших планах — фиолетовая линия до «Шуваловского проспекта», оранжевая — до «Кудрово», коричневая — до «Каретной» и электродепо «Красносельское».
При этом зеленую линию будут строить с помощью того же проходческого комплекса, который задействовали на участке «Приморская» — «Беговая». «Фонтанка» подробно писала о том, как для этого щита «Надежда» безуспешно искали подрядчика по санации. В итоге было решено подписать контракт с московским АО «Внешэкономическое объединение «Машиноимпорт».
Ранее Смольный предложил почти вдвое сократить расходы на строительство метро в 2022 году в рамках осенней корректировки бюджета. Одновременно почти 14 млрд рублей он планирует направить «Метрострою Северной столицы» на выкуп оборудования и производственных площадок старого «Метростроя».