В проекте петербургского бюджета-2023 почти вдвое сократили расходы на строительство метро

Судя по проекту петербургского бюджета на 2023 год, расходы на строительство метро должны составить 30 млрд рублей. Это столько же, сколько в году текущем, но меньше, чем планировалось.
Документ опубликован на сайте Смольного 21 сентября. Адресная инвестиционная программа теперь не выкладывается с разбивкой по объектам, но судя по ведомственной структуре расходов, на строительство подземки заложено 30 млрд. Эту информацию подтвердили в комитете финансов.
Напомним, в действующем бюджете на метро заложено 30 млрд в 2022 году и по 55 млрд — в 2023 и 2024. В базовом варианте адресной программы на следующий год, по данным «Фонтанки», было вписано 53,9 млрд.
Напомним, сейчас «Метрострой Северной столицы» достраивает объекты, которые начинал еще прежний подрядчик города — «Метрострой». В ближайшее время он намерен подписать допсоглашения к контракту, которые запустят новые участки. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».