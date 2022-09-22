В проекте петербургского бюджета-2023 почти вдвое сократили расходы на строительство метро

Судя по проекту петербургского бюджета на 2023 год, расходы на строительство метро должны составить 30 млрд рублей. Это столько же, сколько в году текущем, но меньше, чем планировалось.



Документ опубликован на сайте Смольного 21 сентября. Адресная инвестиционная программа теперь не выкладывается с разбивкой по объектам, но судя по ведомственной структуре расходов, на строительство подземки заложено 30 млрд. Эту информацию подтвердили в комитете финансов.

