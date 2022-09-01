На строительство метро в Петербурге в 2023 году заложено 53,9 млрд. КРТИ добавить не просит

В базовом варианте адресной инвестиционной программы КРТИ на 2023 год заложено 53,9 млрд рублей на строительство, реконструкцию и проектирование метро. Больше комитет пока добавить не просил.



По данным «Фонтанки», в графе «доппотребность» на финансирование этой статьи расходов стоит 0 рублей. Если ориентироваться на этот вариант адресной программы, то можно отметить, что оставшиеся 11,4 млрд рублей от сметной стоимости оранжевой линии до «Горного института» действительно хотят освоить в 2023-2024 годах (7,8 млрд и 3,6 млрд соответственно). Напомним, станция должна быть сдана в 2024-м, как и коричневый участок «Казаковская» – «Путиловская». Однако во втором случае финансирование заложено на все три ближайших года (15,9 млрд, 9,3 млрд и 1,9 млрд рублей)

