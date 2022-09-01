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    На строительство метро в Петербурге в 2023 году заложено 53,9 млрд. КРТИ добавить не просит

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    В базовом варианте адресной инвестиционной программы КРТИ на 2023 год заложено 53,9 млрд рублей на строительство, реконструкцию и проектирование метро. Больше комитет пока добавить не просил.

    По данным «Фонтанки», в графе «доппотребность» на финансирование этой статьи расходов стоит 0 рублей. Если ориентироваться на этот вариант адресной программы, то можно отметить, что оставшиеся 11,4 млрд рублей от сметной стоимости оранжевой линии до «Горного института» действительно хотят освоить в 2023-2024 годах (7,8 млрд и 3,6 млрд соответственно). Напомним, станция должна быть сдана в 2024-м, как и коричневый участок «Казаковская» – «Путиловская». Однако во втором случае финансирование заложено на все три ближайших года (15,9 млрд, 9,3 млрд и 1,9 млрд рублей)

    17,3 млрд в 2023 году заложены на новый зеленый участок от «Беговой» до «Планерной». «Фонтанка» рассказывала, что именно этот объект первый в списке на допсоглашение с подрядчиком, которое запустит стройку. 780 млн – в строчке на фиолетовый участок до «Шуваловского проспекта», 700 млн – на станцию «Кудрово».

    Еще 3,8 млрд значится в 2023 году напротив коричневого участка от «Путиловской» до «Каретной», 1,6 млрд – от «Казаковской» до «Сосновой поляны».

    Многострадальный выход со станции «Театральная» значится в АИП: 300 млн рублей в 2023 году, 1,6 млрд – в 2024-м и 7,8 млрд – в 2025-м. Общая стоимость выше – 14,8 млрд.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в самом Смольном оценивают темпы строительства метро в Петербурге и какие меры предлагают для ускорения.

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