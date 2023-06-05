Стало известно, кто спроектирует коричневую линию метро в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» выбрал проектировщика для Красносельско-Калининской линии метро до станции «Каретная». Боролись участники из принципиально разных весовых категорий.
Согласно опубликованному 5 июня протоколу, проектировать коричневую линию метро от станции «Путиловская» до станции «
Победа «Метрогипротранса» не удивительна: это один из двух постоянных подрядчиков петербургской подземки, к тому же именно он проектирует и другие участки Красносельско-Калининской линии. Странность — в составе участников. Конкурировал МГТ не с петербургским «Ленметрогипротрансом», с которым они регулярно встречаются на аукционах и потом ведут разбирательства в ФАС и в судах, а с еще одной столичной компанией — ООО «
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом запросе котировок «Метростроя Северной столицы», который пришлось объявлять дважды. Контракт надо исполнить до 24 августа 2026 года. На участке необходимо запроектировать четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».
МССС намерен в ближайшее время объявить конкурсы на проектирование станций «Гавань», «Морской фасад», «Кудрово» и вестибюля для «Театральной».