Стало известно, кто спроектирует коричневую линию метро в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» выбрал проектировщика для Красносельско-Калининской линии метро до станции «Каретная». Боролись участники из принципиально разных весовых категорий.



Согласно опубликованному 5 июня протоколу, проектировать коричневую линию метро от станции «Путиловская» до станции « Обводный канал-2 » в Петербурге будет московский «Метрогипротранс» (МГТ). При стартовой стоимости запроса котировок в 1,825 миллиарда рублей компания предложила цену 1,575 миллиарда.