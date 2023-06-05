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    Стало известно, кто спроектирует коричневую линию метро в Петербурге

    9 комментариев

    «Метрострой Северной столицы» выбрал проектировщика для Красносельско-Калининской линии метро до станции «Каретная». Боролись участники из принципиально разных весовых категорий.

    Согласно опубликованному 5 июня протоколу, проектировать коричневую линию метро от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал-2» в Петербурге будет московский «Метрогипротранс» (МГТ). При стартовой стоимости запроса котировок в 1,825 миллиарда рублей компания предложила цену 1,575 миллиарда.

    Победа «Метрогипротранса» не удивительна: это один из двух постоянных подрядчиков петербургской подземки, к тому же именно он проектирует и другие участки Красносельско-Калининской линии. Странность — в составе участников. Конкурировал МГТ не с петербургским «Ленметрогипротрансом», с которым они регулярно встречаются на аукционах и потом ведут разбирательства в ФАС и в судах, а с еще одной столичной компанией — ООО «Бустрен РМ». Судя по СПАРК, среднесписочная численность сотрудников в ней — два человека, доходы в 2022 году составили 4 миллиона рублей, при этом компания ушла в убыток на 12 миллионов. Борясь за контракт на коричневую линию, это предприятие заявило цену 1,720 миллиарда рублей.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этом запросе котировок «Метростроя Северной столицы», который пришлось объявлять дважды. Контракт надо исполнить до 24 августа 2026 года. На участке необходимо запроектировать четыре станции: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».

    МССС намерен в ближайшее время объявить конкурсы на проектирование станций «Гавань», «Морской фасад», «Кудрово» и вестибюля для «Театральной».

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    МетроКоричневая линия метроПетербургское метро
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    Комментарии 9

    Гость05 Июн 2023 в 21:18
    "Мы снова в коричневом, но не в шоколаде." Ответ: "Почему мы всегда в коричневом?" - были такие отзывы давненько и по другому поводу, но вполне актуально.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 21:16
    Четыре черненьких чумазеньких чертенка, чертили коричневыми чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто. Метро, дорогие земляки при этой власти не будет.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 21:12
    Коричневые времена, коричневые нравы.
    +2−0
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