В Петербурге объявили конкурс на проектирование коричневой линии метро

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос котировок на разработку документации для участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Проектную документацию надо целиком сдать до 23 августа 2024 года, рабочую — до 24 августа
Документация опубликована 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», стоимость составляет 1,8 миллиарда рублей. Речь идет об участке коричневой линии метро глубокого заложения протяженностью 9,4 километра. На нем будет четыре станции — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (она же «Обводный канал — 2»), у каждой — по одному вестибюлю. Расчет — на 32 пары восьмивагонных поездов в час максимум. «Предусмотреть за станцией "Каретная" путевое развитие для обеспечения возможности продления линии в северном направлении», — говорится в задании на проектирование.
«Фонтанка» рассказывала, что запрос котировок уже объявляли, но с куда меньшей стартовой ценой. В итоге никто не прислал заявок. Так что теперь условия изменили. Кроме того, МССС собирается объявить еще несколько торгов — на проектирование станций «Гавань», «Морской фасад», «Кудрово» и вестибюля для «Театральной». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».