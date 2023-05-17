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    В Петербурге объявили конкурс на проектирование коричневой линии метро

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    «Метрострой Северной столицы» объявил запрос котировок на разработку документации для участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Проектную документацию надо целиком сдать до 23 августа 2024 года, рабочую — до 24 августа 2026-го.

    Документация опубликована 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», стоимость составляет 1,8 миллиарда рублей. Речь идет об участке коричневой линии метро глубокого заложения протяженностью 9,4 километра. На нем будет четыре станции — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (она же «Обводный канал — 2»), у каждой — по одному вестибюлю. Расчет — на 32 пары восьмивагонных поездов в час максимум. «Предусмотреть за станцией "Каретная" путевое развитие для обеспечения возможности продления линии в северном направлении», — говорится в задании на проектирование.

    «Фонтанка» рассказывала, что запрос котировок уже объявляли, но с куда меньшей стартовой ценой. В итоге никто не прислал заявок. Так что теперь условия изменили. Кроме того, МССС собирается объявить еще несколько торгов — на проектирование станций «Гавань», «Морской фасад», «Кудрово» и вестибюля для «Театральной». Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Красносельско-Калининская линия метро начала строиться с участка «Путиловская» — «Казаковская», он должен быть сдан в 2024 году.

    На юго-запад от «Казаковской» она пойдет станциями «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». По плану они должны быть введены в 2030 году, ориентировочная стоимость участка — 93,1 млрд рублей.

    На северо-восток от «Путиловской» — станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» (должны сдать в 2029 году, стоимость — 127,5 млрд). Далее — «Лиговский проспект — 2» (пересадочная с «Лиговским проспектом»), «Знаменская» (пересадочная с «Маяковской» и «Площадью Восстания»), «Суворовская-1» (пересадочная с «Суворовской-2» Адмиралтейско-Охтинской линии) — их ждут в 2030-м. Затем «Смольный», «Полюстровский проспект —1» (пересадочная с «Полюстровским проспектом — 2» Кольцевой линии), «Бестужевская», «Пискаревка» — должны сдать в 2033 году. Конечная — «Ручьи» (2034 год).

    Для линии должны быть построены два депо — «Красносельское» (2026 год, стоимость 28,8 млрд) и «Ручьи» (2034 год).

    Все станции, в соответствии с программой КРТИ, — глубокого заложения. Почти все — пилонного типа, при котором станция внизу состоит фактически из трех изолированных залов (как аналог — «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Площадь Восстания», «Нарвская», «Горьковская», «Невский проспект»). Но несколько станций (в частности, «Путиловская») — колонного типа, то есть на них два ряда колонн, на которые опираются пролеты (как пример — «Балтийская», «Кировский завод», «Выборгская», «Лесная», «Академическая»).

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