В Петербурге объявили конкурс на проектирование коричневой линии метро

«Метрострой Северной столицы» объявил запрос котировок на разработку документации для участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Проектную документацию надо целиком сдать до 23 августа 2024 года, рабочую — до 24 августа 2026-го .



Документация опубликована 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», стоимость составляет 1,8 миллиарда рублей. Речь идет об участке коричневой линии метро глубокого заложения протяженностью 9,4 километра. На нем будет четыре станции — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» (она же «Обводный канал — 2»), у каждой — по одному вестибюлю. Расчет — на 32 пары восьмивагонных поездов в час максимум. «Предусмотреть за станцией "Каретная" путевое развитие для обеспечения возможности продления линии в северном направлении», — говорится в задании на проектирование.

