Обещания с нордическим мотивами. Какими нарисовали новые станции петербургского метро

Фото: проект / «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





В технической документации нового конкурса «Метростроя Северной столицы» 300 томов, но если выбрать правильный, можно вынырнуть из чертежей и планов к визуальному обещанию: вот такими станут две новые станции зеленой линии.



Запрос котировок на рабочую документацию по продолжению зеленой линии «Метрострой Северной столицы» объявил 31 марта. Речь идет о первом этапе строительства, под которое уже почти собрали проходческий щит: от котлована на Туристской улице он поползет на север, а потом на северо-восток: к станциям «Яхтенная» и «Зоопарк».



Будем для ясности называть станции именно так, как они названы в документации, даром что планы по самому зоопарку на севере города капитально заморозили. Вообще-то широкой публике они известны и под другими именами: «Яхтенную» называли «Туристской» и «Богатырской», «Зоопарк» — «Планерной» и «Каменкой». Пример со станцией «Шушары», которой не позволили стать «Южной», показывает, что раньше времени к топонимической комиссии за окончательным решением лучше не обращаться.

Сам контракт на подготовительные работы «Метрострой Северной столицы» подписал с городом осенью (на самом деле, это просто допсоглашение к огромному рамочному контракту на 600 миллиардов рублей по строительству, реконструкции и ремонту всей подземки). Для компании это важный старт: до сих пор она не начинала в Петербурге собственных объектов, только достраивает начатое «Метростроем» либо исправляет его недоделки. Проходческий комплекс «Надежда» поползет из стартового котлована на Туристской, оставшегося после сдачи «Беговой», и у него будет несколько финишей.



Фото: проект / «Ленметрогипротранс» Схема расположения проектируемого вестибюля станции «Яхтенная» Фото: проект / «Ленметрогипротранс» Схема расположения проектируемого вестибюля станции «Зоопарк» и демонтажной камеры Фото: проект / «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Первый — севернее перекрестка Туристской и Богатырского, там появится станция «Яхтенная». «В связи с глубиной расположения подходного тоннеля весь объем станции является подземным, — говорится в документации. — В подземном пространстве расположены пассажирские зоны: пешеходный переход, вестибюль и пассажирские платформы». Это значит, что вход на станцию будет происходить из подземного пешеходного перехода, а в него можно будет попасть по лестницам на обеих сторонах Туристской улицы, над каждой — павильон. Собственно на поверхности будут только они, венткиоски и еще павильоны под лифты для маломобильных групп населения.



Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Станции предстоит принимать довольно большое число людей. По расчетам, максимальный пассажиропоток на вход в утренний час пик составит 9,7 тысячи пассажиров, а на выход в вечерний час пик — 8,7 тысячи. На платформе это выглядит так: 6,1 тысячи людей, приезжающих из центра, и 2,6 тысячи — с севера (пока там будет работать только станция «Зоопарк»). Потоки — на вход и на выход — разделят как в подземном вестибюле, так и в каждом наземном павильоне, распределив между пятью дверями.



Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





Вторая отсечка — это «Зоопарк», к которому линия завернет через Юнтолово, проскочив под ЗСД. Она, как и «Яхтенная» — мелкого заложения, на ней также четыре эскалатора. И вестибюль тоже будет находиться под землей, двери в него — через подуличный переход, который разместят под перекрестком Комендантского и Шуваловского проспектов. А значит, снова лестничные навесы, лифтовые павильоны и венткиоски. При этом их буду объединять в общий геометрический объем. Если хотите языком проекта — вот: «Главным акцентом композиции по наземным павильонам и венткиоскам является парящий над открытым лестничным спуском навес, выполненный из металлического каркаса с отделкой из металлических монохромных панелей. Примыкающий к зоне входа венткиоск своей формой подчеркивает динамичную форму входной композиции. Входной портал обозначает центр наземного сооружения и является видимым издалека акцентом на вход».



Пока спроектированы два южных выхода, потому что они относятся именно к станции «Зоопарк». Впоследствии сюда же хотят дотянуть фиолетовую линию, сделав пересадочную станцию «Шуваловский проспект», и вот для нее потребуются северные.



Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться





«Зоопарк», видимо, надолго будет конечной станцией на зеленой линии; в вечерние часы пик из нее будет выходить 7,5 тысячи человек, утром — заходить по 8,5 тысячи. Эскалаторы для пересадки на Фрунзенско-Приморскую линию должны будут пропускать по 16,4 тысячи человек, расчетный поток составляет значительно меньше — 11,7 тысячи.



Как говорится в документации, «Шуваловский проспект» является центральной хордовой связью в центре Приморского района на Карельском перешейке, что ассоциативно сопоставляется с нордическими мотивами и образами». Вывод — «отделочные материалы и формы, использованные во всех представленных вариантах, отличаются лаконичностью и сдержанностью тонов, характерными для северной архитектуры».



Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Фото: «Ленметрогипротранс» Поделиться Поделиться







Рабочая документация по первому этапу должна быть готова к середине мая, начать строительство зеленого участка тоже обещали до лета. Проект был готов несколько лет назад, но не пошел в дело, теперь его автор — ЛМГТ — сам актуализирует цифры и решения. После этого документация уходит в госэкспертизу этапами.



Само строительство зеленого участка с двумя новыми станциями в адресной инвестиционной программе оценивается в 87,7 миллиарда рублей, что почти вдвое выше, чем в бюджете 2022–2024 годов. Сроки строительства не определены контрактом, однако в программе КРТИ «Яхтенная» и «Зоопарк» должны быть сданы в 2026 году, «Шуваловский проспект» — в 2028-м. Дальше — тишина. В том смысле, что продолжение фиолетовой линии до «Коломяжской» вписано в 2035 год, а зеленая линия до «Осиновой рощи» — ушла за 2045-й.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

