Пока рисуют проекты. За неимением новых станций метро в Петербурге доводят до ума старые

Контракты на строительство двух линий метро компания заключила со Смольным прямо перед Новым годом, но радоваться рано: речь идет об уже построенном. Об этом говорит и стоимость — 1,3 млрд и 1,5 млрд рублей (полутора миллиардов хватило бы метров на 200 нового тоннеля, не больше). Первый относится к зеленой линии — от «Приморской» до «Беговой», второй — к фиолетовой, от «Международной» до «Шушар».



«Футбольные» станции Невско-Василеостровской линии метро аврально достраивали и запускали летом 2018 года к чемпионату мира по футболу. «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» на Фрунзенско-Приморской — осенью 2019-го: их запуск был одним из предвыборных хитов Александра Беглова, и предполагалось, что он откроет их аккурат перед голосованием, но с первой попытки это сделать не удалось — так что полноценно станции заработали, когда градоначальник уже избавился от приставки врио. К обоим участкам у метрополитена возникли сотни претензий, да и пассажиры не могли не замечать постоянных протечек (иногда внушительных), застывших траволаторов и плесневеющих стен.



Началась многолетняя и бесперспективная эпопея, в которой три участника — смольнинская дирекция транспортного строительства, метрополитен и «Метрострой» — как бы понуждали друг друга что-то предпринять. В итоге город отказался от старого подрядчика на строительство подземки и вместе с ВТБ организовал нового — «Метрострой Северной столицы» (МССС). Беда в том, что в контур гарантированных ему работ не вошли уже построенные станции, что логично. Так что пришлось изобретать конструкцию, которая прямо позволяет заключать такие контракты с МССС без всяких конкурсов. Что и было сделано.



Оба контракта надо завершить до конца года, все работы идут с техническим надзором со стороны метрополитена. В техзадании огромная ведомость, в которой сети, системы (включая противопожарную, диспетчерского управления, связи, а также внушительно звучащую «систему единого времени»), автоматика, отделка, монтаж дверей и перил, облицовка, работы на тяговых подстанциях и даже буквы на фасадах станций.



К контракту приложены замечания, которые указаны в актах рабочих групп по каждому из объектов. Порядка тысячи относятся к зеленому участку. Понятно, что их значимость сильно разнится, от «устранить пыль» и «установить корзину для мусора» до замены облицовочных панелей, устройства целых систем и борьбы с водопроявлениями (так в метро называют пресловутые протечки). Чтение увлекательное и дающее понять: то, что мы видим, проходя к эскалаторам и дожидаясь поезда, — мелочи. В служебной части «плесень на потолке» — это проза жизни, как и перепутанные кабели, отсутствие сигнализации, трещины в путевом бетоне и прочие отклонения от проекта. Остаются вопросы к эскалаторам: у двух обнаружились слишком высокие ступени, а при подходе к подъемнику на «Беговой» от пола до балок перекрытия намерили всего 180 см, тогда как регламентированная высота — 2 метра. На крутой уклон траволаторов «футбольных» станций уже обращали внимание, но менять его, судя по документации, не будут, благо в нормативы все-таки уложились. Есть также пункт, который предписывает на этой же станции как-то перерисовать тактильную разметку для слабовидящих, чтобы она не пересекалась с металлоконструкциями на входе.

