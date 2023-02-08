Пока рисуют проекты. За неимением новых станций метро в Петербурге доводят до ума старые

«Метрострой Северной столицы» разбирается с эхом мундиаля и последних губернаторских выборов в Петербурге. Тогда двойной аврал заставил открывать пять станций метро, которые, мягко говоря, не были до конца готовы.
Контракты на строительство двух линий метро компания заключила со Смольным прямо перед Новым годом, но радоваться рано: речь идет об уже построенном. Об этом говорит и стоимость — 1,3 млрд и 1,5 млрд рублей (полутора миллиардов хватило бы метров на 200 нового тоннеля, не больше). Первый относится к зеленой линии — от «Приморской» до «Беговой», второй — к фиолетовой, от «Международной» до «Шушар».
«Футбольные» станции Невско-Василеостровской линии метро аврально достраивали и запускали летом 2018 года к чемпионату мира по футболу. «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» на Фрунзенско-Приморской — осенью 2019-го: их запуск был одним из предвыборных хитов Александра Беглова, и предполагалось, что он откроет их аккурат перед голосованием, но с первой попытки это сделать не удалось — так что полноценно станции заработали, когда градоначальник уже избавился от приставки врио. К обоим участкам у метрополитена возникли сотни претензий, да и пассажиры не могли не замечать постоянных протечек (иногда внушительных), застывших траволаторов и плесневеющих стен.
Началась многолетняя и бесперспективная эпопея, в которой три участника — смольнинская дирекция транспортного строительства, метрополитен и «Метрострой» — как бы понуждали друг друга что-то предпринять. В итоге город отказался от старого подрядчика на строительство подземки и вместе с ВТБ организовал нового — «Метрострой Северной столицы» (МССС). Беда в том, что в контур гарантированных ему работ не вошли уже построенные станции, что логично. Так что пришлось изобретать конструкцию, которая прямо позволяет заключать такие контракты с МССС без всяких конкурсов. Что и было сделано.
Оба контракта надо завершить до конца года, все работы идут с техническим надзором со стороны метрополитена. В техзадании огромная ведомость, в которой сети, системы (включая противопожарную, диспетчерского управления, связи, а также внушительно звучащую «систему единого времени»), автоматика, отделка, монтаж дверей и перил, облицовка, работы на тяговых подстанциях и даже буквы на фасадах станций.
К контракту приложены замечания, которые указаны в актах рабочих групп по каждому из объектов. Порядка тысячи относятся к зеленому участку. Понятно, что их значимость сильно разнится, от «устранить пыль» и «установить корзину для мусора» до замены облицовочных панелей, устройства целых систем и борьбы с водопроявлениями (так в метро называют пресловутые протечки). Чтение увлекательное и дающее понять: то, что мы видим, проходя к эскалаторам и дожидаясь поезда, — мелочи. В служебной части «плесень на потолке» — это проза жизни, как и перепутанные кабели, отсутствие сигнализации, трещины в путевом бетоне и прочие отклонения от проекта. Остаются вопросы к эскалаторам: у двух обнаружились слишком высокие ступени, а при подходе к подъемнику на «Беговой» от пола до балок перекрытия намерили всего 180 см, тогда как регламентированная высота — 2 метра. На крутой уклон траволаторов «футбольных» станций уже обращали внимание, но менять его, судя по документации, не будут, благо в нормативы все-таки уложились. Есть также пункт, который предписывает на этой же станции как-то перерисовать тактильную разметку для слабовидящих, чтобы она не пересекалась с металлоконструкциями на входе.
Вызвать представителей Всероссийского общества слепых и инвалидов-колясочников для сдачи разметки и дверей рекомендует рабочая группа и к фиолетовому участку. И там тоже очень много прочих замечаний. Некоторые из них касаются скандальных мозаик, часть из которых в итоге до объектов так и не доехала и вокруг которых развернулись многолетние судебные тяжбы: речь идет о нарушении технологии по панно «Афганистан», где в стыки загоняли цементную смесь, о треснувшем витраже «Вуковар» на «Дунайской», а также о том, что вместо смальты в итоге крепили аквапанели. Но, конечно, это лишь ничтожная часть полного списка замечаний, в котором 700 пунктов.
Напомним, именно три станции Фрунзенского радиуса — последний на данный момент участок метро, введенный в Петербурге. Следующий запуск новой станции от него отделит 5 лет — если Смольный и МССС смогут достроить «Горный институт», «Юго-Западную» и «Путиловскую» в 2024 году, как обещают. Кроме того, весной ожидается начало проходки от «Беговой» дальше на север, в сторону «Планерной», для этого на Туристской улице должны собрать знаменитый проходческий щит «Надежда». Затем в планах — продолжение коричневой линии метро до «Каретной» и фиолетовой — до «Шуваловского проспекта», под эти проекты уже закупается техника, но в обоих случаях требуется актуализировать проектную документацию. На данный момент в проекте госпрограммы города до 2028 года — открытие 4 новых станций, но до 2030-го ожидается появление 31 нового объекта метрополитена.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»