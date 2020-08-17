«Видишь мозаику? А её нет». Аврал Фрунзенского радиуса спустя год осыпается сотнями миллионов

Извещение о расторжении контракта (есть в распоряжении «Фонтанки») датировано 14 августа и подписано генидректором «Метростроя Сергеем Харлашкиным; в нем перечисляются те изделия, которые «Тесер» должен был поставить по договору от апреля 2019 года. На «Дунайской» это 13 витражных панно «Города Дуная» (35,7 млн рублей) и панно из смальты и камня «Река Дунай» (101 млн). На «Проспекте Славы» - панно «Афганистан» за 17,5 млн, витражный карниз за 44 млн и мозаика из смальты «Ордена Славы». На «Шушарах» - панно «Гонки» в 110 квадратных метров за 60 млн. Всего финальная стоимость контракта составляла 258 млн, 80 млн ушли авансом поставщику.



История с мозаикой на Фрунзенском радиусе многим памятна, главная интрига развернулась вокруг панно «Афганистан». Тогда «Тесер» даже демонстративно объявил о продаже мозаики на Avito, так как финансирование отставало от графика, а «Местрострой» ссылался на специфику процедуры. Панно доехало до строящейся станции, однако поставщики настаивали, чтобы с ними заключили договор подряда, ведь проводить установку тоже предстояло им. В атмосфере аврала «Метрострой» привлек других специалистов к монтажу: «Тесер» называл происходящее актом вандализма и призывал врио губернатора Беглова «остановить произвол», а «Метрострой» обвинял субподрядчика в саботаже.



В итоге станции Фрунзенского радиуса открылись не только со срывом сроков, но и со второго раза, произошло это 3 октября 2019 года. В тот же день на «Дунайской» случилась протечка, а вскоре возникла еще одна проблема с отделкой на «Проспекте Славы»: выяснилось, что витражный карниз не такой уж витражный , элементы заменены на триплекс. «Метрострой» объяснял это браком продукции, который якобы был обнаружен при поставке.



Характерно, что тогда комментировать ситуацию приходилось Сергею Харалашкину, еще в должности председателя КРТИ, вскоре он стал гендиректором «Метростроя». Теперь в письме «Тесеру» он сообщает, что частично поставлены только 54 из 95 квадратных метров «Афганистана» на 10 млн, но он «в раздробленном виде не представляет никакой потребительской ценности для ОАО «Метрострой». По остальным пунктам обязательства не выполнены, сроки поставки сорваны более чем на год. В связи с этим контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке, а «Тесер» должен вернуть 70 млн аванса.



Директор «Тесера» Андрей Чесноков был эмоционален. «То есть мы должны вернуть то, что заплатили 120 мозаичистам и витражистам, а также в бюджет в виде налогов? – риторически спрашивает он. – У нас долг перед поставщиками – 15 млн, перед сборщиками витражей – 17 млн, нам не оплачены наши поставки. Они правда думают, что у рабочих под подушками схоронены эти 70 млн?».



На самом деле конфликт, который разыгрался между «Тесером», «Метростроем» и дирекцией транспортного строительства, привел к тому, что часть отделки, которая заложена в проекте, действительно отсутствует. На «Южную» в итоге не привезли панно «Гонки», «Река Дунай» красуется лишь над одним эскалатором из четырех, про триплекс на «Проспекте Славы» уже говорилось выше. Но тезис о том, что витражи и мозаика вообще не доехали до заказчика, Чесноков высмеивает: «Ну давайте я свожу их на «Дунайскую», покажу им эти 13 городов, покажу «Реку Дунай», покажу «Афганистан» наконец на «Проспекте Славы». К натурным наблюдениям он прилагает письмо «Ленметрогипротранса», проектировавшего продолжение фиолетовой линии: в нем перечислены те объекты, которые установлены на станциях, и подтверждается, что они «соответствуют проектным решениям».



«Метрострой», по словам Чеснокова, отказывается подписывать товарные накладные на изделия, так что «Тесер» пытается его понудить к этому через арбитраж, очередное заседание как раз 17 августа. В свою очередь «Метрострой» утверждает, что у него изначально имелись замечания к сроку поставки и к качеству изделий, поставляемых «Тесером. «Но основная претензия заключается в том, что поставка не оформлялась документально должным образом, - говорят в пресс-службе. - Договором была предусмотрена приемка полностью завершенного изделия, выполненного в соответствии с архитектурным проектом, но по факту изделия полностью и в срок предъявлены не были. ОАО «Метрострой» не единожды предлагал ООО «Тесер» решить спорные вопросы мирным путем и документально передать изделия ОАО «Метрострой», однако по прошествии более года поставка в полном объеме так и не была осуществлена. В качестве выхода из сложившейся ситуации ОАО «Метрострой» не видит иного решения, кроме как расторжения договора, который так и не был исполнен».

