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«Работы не ведутся». Петербургский метрополитен прокомментировал протечки на выходах с «Дунайской»

Петербургский метрополитен объяснил закрытие двух выходов со станции метро «Дунайская»

Два выхода со станции метро «Дунайская» закрыты в связи с их ненормативным состоянием. Подземка по-прежнему ждет гарантийных работ по протекающей облицовке.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
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Как сообщили «Фонтанке», спуски №№ 2 и 4 в сторону Федоровского сквера закрыты 26 июня 2020 года и 12 января 2021-го соответственно. Между тем, по данным «Фонтанки», и без постоянных протечек на них наблюдался низкий пассажиропоток.

Предприятие уточнило, что с момента пуска станция находится во временной эксплуатации ГУП «Петербургский метрополитен», а устранять недоделки обязан генподрядчик по строительству «Метрострой». Заказчику — Дирекции транспортного строительства — предприятие неоднократно направляло замечания по поводу неработающих траволаторов и возникновения плесени на спусках. Траволаторы остановлены. Срок по устранению «водопроявлений» и плесени, установленный ДТС, — 31 октября 2021 года. Метрополитен подчеркивает, что «в данный момент работы не ведутся».

Ранее в СМИ появились снимки плесени и мха, покрывших стены спусков станции «Дунайская».

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Проблемы с так называемыми водопроявлениями на открытой в 2019 году станции начались буквально сразу: «Дунайская» основательно протекла после открытия. В подземке это связали с халатностью клининговой организации, однако подрядчик по уборке метро свою вину отрицал. После этого зарисовки с тряпками на станции стали обыденностью. «Фонтанка» подробно разбирала эту историю: Смольный ссылался на водонасыщенные грунты, метрополитен — на некачественно проведенные работы. К протечкам прибавилась также проблема неработающих траволаторов.

Напомним, генподрядчик строительства «Метрострой» в данный момент находится в предбанкротном состоянии. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

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Комментарии (8)

tatarin
"Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт." Она же "Дунайская"! Вот и течёт!
Яхта
Нарвскую 65лет нащад открыли, я непомню историй с протечками, в новое время что строят то и течет, ломается и тд и тп. Ворюги ничего не боятся.
мухомор
Внезапно, всё что открыли при г-не Беглове протекло, сломалось и потребовало капитального ремонта.
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