Как сообщили «Фонтанке», спуски №№ 2 и 4 в сторону Федоровского сквера закрыты 26 июня 2020 года и 12 января 2021-го соответственно. Между тем, по данным «Фонтанки», и без постоянных протечек на них наблюдался низкий пассажиропоток.



Предприятие уточнило, что с момента пуска станция находится во временной эксплуатации ГУП «Петербургский метрополитен», а устранять недоделки обязан генподрядчик по строительству «Метрострой». Заказчику — Дирекции транспортного строительства — предприятие неоднократно направляло замечания по поводу неработающих траволаторов и возникновения плесени на спусках. Траволаторы остановлены. Срок по устранению «водопроявлений» и плесени, установленный ДТС, — 31 октября 2021 года. Метрополитен подчеркивает, что «в данный момент работы не ведутся».