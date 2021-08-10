Как сообщили «Фонтанке», спуски
Предприятие уточнило, что с момента пуска станция находится во временной эксплуатации ГУП «Петербургский метрополитен», а устранять недоделки обязан генподрядчик по строительству «Метрострой». Заказчику — Дирекции транспортного строительства — предприятие неоднократно направляло замечания по поводу неработающих траволаторов и возникновения плесени на спусках. Траволаторы остановлены. Срок по устранению «водопроявлений» и плесени, установленный ДТС, — 31 октября 2021 года. Метрополитен подчеркивает, что «в данный момент работы не ведутся».
Ранее в СМИ появились снимки плесени и мха, покрывших стены спусков станции «Дунайская».
Проблемы с так называемыми водопроявлениями на открытой в 2019 году станции начались буквально сразу: «Дунайская» основательно протекла после открытия. В подземке это связали с халатностью клининговой организации, однако подрядчик по уборке метро свою вину отрицал. После этого зарисовки с тряпками на станции стали обыденностью. «Фонтанка» подробно разбирала эту историю: Смольный ссылался на водонасыщенные грунты, метрополитен — на некачественно проведенные работы. К протечкам прибавилась также проблема неработающих траволаторов.
Напомним, генподрядчик строительства «Метрострой» в данный момент находится в предбанкротном состоянии. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».