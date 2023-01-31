Смольный окончательно разъяснил вопрос «89 новых станций метро» в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры расшифровал список из 89 новых объектов метрополитена, которые заложены в генплан Петербурга. Ранее в телеграм-канале губернатора сообщалось о таком же количестве станций.
Как рассказал 31 января врио председателя КРТИ Александр Федотов на пресс-конференции в «Интерфаксе», в проект генплана действительно включены 89 новых отраслевых объектов. «Из них 57 новых станций, в том числе подземно-пересадочные, 29 новых вестибюлей и вестибюлей для существующих станций — «Василеостровская», «Балтийская», «Адмиралтейская», — заявил он. — До 2030 года запланировано строительство 31 объекта, включая станции, вторые выходы».
Напомним, в телеграм-канале губернатора Александра Беглова в августе 2022 года появилось сообщение: «Проект [генплана] предусматривает усовершенствование работы метрополитена — увеличение протяжённости линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, в том числе дополнительные вестибюли, из них 31 станция запланирована на первую очередь». В ходе прямой линии в декабре Беглов уточнил, что речь шла о различных объектах инфраструктуры метро.
«Фонтанка» подробно рассказала о плане развития метро, который для КРТИ готовил Ленметрогипротранс, — со сроками и станциями. Позднее он был несколько уточнен. В ближайших планах «Метростроя Северной столицы» — начало проходки зеленой линии метро в сторону «Планерной», она должна стартовать в начавшемся году. Если говорить о планах по вводу новых станций, то ближайшие — это «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная», все они должны быть достроены в 2024-м.