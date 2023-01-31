Смольный окончательно разъяснил вопрос «89 новых станций метро» в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры расшифровал список из 89 новых объектов метрополитена, которые заложены в генплан Петербурга. Ранее в телеграм-канале губернатора сообщалось о таком же количестве станций.



Как рассказал 31 января врио председателя КРТИ Александр Федотов на пресс-конференции в «Интерфаксе», в проект генплана действительно включены 89 новых отраслевых объектов. «Из них 57 новых станций, в том числе подземно-пересадочные, 29 новых вестибюлей и вестибюлей для существующих станций — «Василеостровская», «Балтийская», «Адмиралтейская», — заявил он. — До 2030 года запланировано строительство 31 объекта, включая станции, вторые выходы».

