Прерывистая прямая. Как Беглов пытался ответить на вопросы горожан

Губернатор Петербурга провёл вторую «Прямую линию». В середине эфир прервался, а сам губернатор на 50-й минуте сообщил, что общается с горожанами уже два часа. Взаимодействие, впрочем, было не совсем прямым: вопросы просто зачитывала пресс-секретарь главы города. Технические проблемы официально не были объяснены. По одной из версий, причиной стало плохое самочувствие одного из организаторов трансляции, по другой — DDoS-атака.



Организовать прямые линии общения с горожанами Владимир Путин поручил главам регионов год назад. Для него самого такой формат стал уже постоянным: в телеэфир звонят люди, пишут письма, записывают видеообращения. Большинство вопросов чаще всего касается регионов, поэтому президент и предложил губернаторам организовать свои прямые линии.

В Петербурге несколько раз пытались сделать такие передачи. Беглов отвечал на вопросы жителей во «ВКонтакте» (правда, выборочно), во время интервью на телеканале «78» ему зачитывали вопросы неких жителей. Затем в конце 2021 года он провёл эфир на телеканале «Санкт-Петербург». Вопросы для губернатора вновь задавали не напрямую. Обращения отбирали пятеро экспертов — экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес, омбудсмен Светлана Агапитова, проректор Политеха Алексей Боровков, ректор Академии художеств Семён Михайловский и главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий. По большей части разговор в эфире сводился к монологу экспертов о том, что происходит в подконтрольной им области. Под конец эфира пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина решила спросить гостей, как, по их мнению, надо убирать снег в городе.

Такой формат общения в прошлом году очень понравился приглашенным экспертам. Но, судя по всему, не понравился чиновникам: в этом году на эфир решили не звать никого. Впрочем, ещё до его начала случился небольшой фальстарт, и не по вине губернатора. Медиа, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину, объявили о том, что эфир состоится ещё до того, как его анонсировали в Смольном. Дал комментарий и сам Пригожин, сообщив, что 2 декабря состоится прямая линия Беглова, но вопросы для неё никто не собирал. «Поэтому я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы к губернатору и отправить их на страницу в сети «ВКонтакте», пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также публикую их на странице в «ВКонтакте» и в телеграмм-канале пресс-службы компании «Конкорд». …Если он «не увидит» эти вопросы и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп», — заявил он. После этого пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что получила более 5 000 обращений и перенаправила их в Смольный. В администрации губернатора эту выходку предпочли проигнорировать и на следующей неделе опубликовали анонс о том, что сами собирают вопросы для эфира с губернатором. В начале эфира назвали цифру: они получили 3 000 обращений. Судя по количеству, те, что отправил Евгений Пригожин, если и учли, то не полностью.

Сам эфир в этот раз проводили не в студии телеканала, а в кабинете губернатора. Вопросы главе города задавала его пресс-секретарь Инна Карпушина. В начале эфира она сообщила, что много обращений касается реформ, которые проводят чиновники: мусорной, транспортной, уборки города. «Любая реформа связана с необходимостью навести порядок», — согласился с ней губернатор и повторил вновь уже не единожды за этот год произнесённую фразу: «Жулики организуют информационные атаки на правительство города, но мы с этим тоже справляемся».

Почти 20 минут после этого Карпушина и Александр Беглов обсуждали, как город строит детские сады и школы — впервые за 25 лет так активно вводят социальные объекты. Раньше этим не занимались, потому что не было денег, а теперь город заработал триллион рублей, и больше 20 процентов от этого власти решили потратить на развитие (до этого тратили только 10 процентов). Карпушина также вспомнила про обманутых дольщиков и зачитала письмо жительницы ЖК «Ломоносов» — она интересовалась, когда в доме запустят лифт. Этот ЖК упоминали и на прошлой «прямой линии» — тогда Беглов обещал, что его корпуса достроят и введут до 2023 года.

После школ и дольщиков перешли к транспортной реформе. В качестве её преимуществ Беглов упомянул безопасность и заметил, что с июля количество ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 30 процентов. «Вспомните, как выглядели водители маршруток и как сейчас водители автобусов… Да, есть недоработки, и это всегда так бывает, когда начинаешь реформы», — заявил губернатор. Затем перешли к теме платных парковок. Пресс-секретарь упомянула, что им поступило много обращений от жителей Адмиралтейского района, которые теперь вынуждены, например, платить за парковку, когда отвозят детей в садик. Глава города согласился, что проблема есть, но обещаний давать не стал: «Забегать вперед не будем, но разберемся».

Когда с темы транспортной реформы перешли к теме метро, эфир прервался. Несколько минут вместо него трансляция показывала флаг Петербурга. Затем без какого-либо предупреждения трансляция вновь включилась. Губернатор в камеру подтвердил, что готов к началу эфира, и попросил кого-то за дверью быть потише. «В ближайшее время в город будут возвращаться наши бойцы», — начала с новой темы Инна Карпушина. И спросила, как же город будет помогать адаптироваться к мирной жизни. Чёткого ответа глава города не дал, зато заявил, что семьи военнослужащих получат по 10 тысяч рублей на ребенка в качестве подарка на Новый год. «Они защищают мир от нацизма, мы будем им помогать. Они настоящие герои», — заключил Беглов. На 50-й минуте трансляции Карпушина неожиданно заявила, что нужно переходить к последнему вопросу, а Беглов заметил, что они работают в студии уже два часа. После этого эфир снова прервался, а через несколько минут включилась запись ответа на вопрос про метро. Губернатор комментировал собственный анонс: в августе он заявил, что проект нового генплана Санкт-Петербурга подразумевает строительство 89 новых станций метро. Теперь он заметил, что речь была не о станциях метро, а об объектах всей инфраструктуры метрополитена. До конца 2024 года планируется открытие трех станций метро: «Горная», «Юго-Западная» и «Путиловская». Всего сейчас в работе насчитывается 19 объектов, заявил он.

После этого трансляция вновь оборвалась на 40 минут. Спустя полчаса на странице самого губернатора появились сообщение о технических неполадках и обещание скоро продолжить эфир. В 13:45 он действительно продолжился. Инна Карпушина извинилась за технические сложности и заметила, что в планах было вывести в прямой эфир работников «Метростроя», но теперь планы поменялись. Следующие десять минут Беглов прокомментировал мусорную реформу, вспомнив вновь о неких жуликах, которые готовили провокации, реформу уборки города (о том, как она организована сейчас, он не сказал ничего) и рассказал о планах по реновации — если кратко, то закон о сносе и переселении людей из «хрущевок» не отменят полностью, а будут модернизировать. Под конец он вспомнил про инвестиции, упомянув одного из жителей города, который прислал 80 вопросов, в том числе про инвестиционный климат (вероятно, так изящно губернатор упомянул бизнесмена Евгения Пригожина).