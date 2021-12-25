Непрямая линия. Как Беглов пытался быть как Путин

Полгода назад президент Владимир Путин поручил главам регионов организовать прямые линии общения с горожанами. Такой формат для главы государства стал уже постоянным: в телеэфир звонят люди, пишут письма, записывают видеообращения. Большинство вопросов обычно приходят из регионов, поэтому президент и предложил губернаторам организовать свои прямые линии. В Петербурге уже дважды пытались провести общение губернатора в таком формате: Беглов выборочно отвечал на вопросы во «Вконтакте», а также во время интервью на телеканале 78 ему зачитывали вопросы жителей. Однако назвать это аналогом прямой линии, как у президента, было сложно. Не сказать что вышло и в этот раз.



Вопросы для губернатора вновь задавали не напрямую. Обращения отбирали пятеро экспертов: экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес, омбудсмен Светлана Агапитова, проректор Политеха Алексей Боровков, ректор Академии художеств Семён Михайловский и главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий. Иногда в процесс их отбора вмешивалась ведущая эфир пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина.

Сам же губернатор перед тем, как перейти к ответам на вопросы, объявил собравшимся, что ежедневно мониторит свою страничку во «ВКонтакте», куда жалуются жители.

Например, был такой случай: как-то ночью он зашёл в сообщения и увидел, что к женщине в 2 часа не приехала скорая. Беглов вмешался и решил проблему. «Хорошо, что мне удалось посмотреть», — отметил глава города.

Затем Инна Карпушина напомнила Беглову про дольщиков. По её словам, губернатору как раз пишут жители проблемного ЖК «Ломоносов». Вопрос, похоже, не был спонтанным, губернатор был готов и отчитался: инвестора для недостроя уже нашли, до 2023 года введут в строй оставшиеся корпуса.



Первым из экспертов начал рассказывать про поступающие обращения главврач Стрижелецкий. Он, впрочем, понял свою роль несколько иначе и решил сам за губернатора отвечать на вопросы.

Стрижелецкий поднял тему коронавируса и оказания плановой медицинской помощи и посоветовал горожанам прививаться: «Только прививка позволит нам добиться коллективного иммунитета и минимизировать сроки, чтобы мы вернулись к прежнему образу жизни». Вспомнил медик и про штамм «омикрон», заметив, что уже есть заболевшие им в Петербурге, но утешил: вот в Аргентине, где прививаются отечественным «Спутником», серьезных проблем с этим штаммом нет.

Добравшись после своего монолога, наконец, до обращения жительницы, которая не смогла дозвониться до справочной аптеки, Стрижелецкий передал слово Беглову. Тот покивал — проблема есть, надо решать и обещал создать единую справочную службу для общения с аптечными сетями. О какой именно службе он говорил, было не очень понятно. Ведь сейчас в городе и так уже работает телефонная справочная служба, рассказывающая горожанам, в какой аптеке какое лекарство можно купить.



Закончив с медициной, перешли к образованию. Майя Пильдес сообщила Беглову, что школьники просят губернатора о новых партах — Беглов в ответ сообщил, сколько денег собираются власти потратить на ремонт школ, а за обращением от учащихся 272-й и 184-й школ попросил лично проследить своих заместителей. Следом за школьникам подошла очередь юннатов: родители боятся закрытия кружка при архитектурном колледже. Конечно, и здесь Беглов не оплошал — детям обещали, что занятия сохранят.

Проблему доступной среды подняла уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова. И вновь Беглов с проблемой согласился и показал свою погружённость в вопрос: «Мамы с колясками не могут через поребрик перепрыгнуть. Мы дали поручение, чтобы это закладывалось проектантами при строительстве квартала, чтобы было всё удобно. У нас же есть и колясочники, и опорники, нужно делать для них всё на стадии проектирования кварталов».

Тему городской среды продолжили в своих вопросах жительница Центрального района. Она попросила Беглова помочь сохранить мозаичное панно на школе Олимпийского резерва. «Для начало нужно, чтобы специалисты оценили его состояние. Поручаю главе Центральное района и КГА организовать эту работу». И предложил «привлечь профессионалов из училища Штирлица». Все поняли, что он имел в виду академию им. Штиглица.



Затем для разнообразия включили видео вопрос. Многодетная мать пожаловалась, что не получает билеты на культурные мероприятия для детей. Губернатор нахмурился — это зона ответственности муниципальных властей, но раз уж жалобы, то он вмешается.

Следом ещё одно видео: тоже многодетная мама жаловалась, что у неё двое детей на колясках, а они не влезают в машину, им не уехать далеко от места жительства. И тут Беглов обещал разобраться: во-первых, заявил, что обратится в благотворительный фонд, а во-вторых, заметил, что надо расширять услуги социального такси, чтобы можно подавать несколько машин или микроавтобус.

Из его ответа было не очень понятно, предложит ли губернатор благотворительным фондам покупать крупноформатные машины всем многодетным и будут ли социальные такси возить их на пикник за город. Без этих подробностей слова Беглова показались не очень конкретными.

Завершила свою часть Агапитова просьбой проконтролировать строительство батутного зала для прыжков на лыжах с трамплина. Губернатор и тут не оплошал, отчитавшись о том, что она вот-вот откроется. Это была явная аллюзия на замечание Владимира Путина полуторагодовой давности, который рекомендовал властям Петербурга такой зал открыть: «Пускай девчонки прыгают».



Когда очередь дошла до ректора Академии художеств, он начал с проблемы уборки города: «Эта тема она вечная, она всегда очень эмоционально обсуждается — с образами, эпитетами. Всех казнят за то, что происходит, всех обвиняют. Может, город такой? Может, место такое выбрали для города? Вот тогда можно обращаться к истории, потому что город строился вопреки всему: вопреки природе, с огромными жертвами... Но как есть, так есть. Эта тема всегда будет возникать, ее всегда будут обсуждать. Потом это проходит. Ставить единое решение — людей с лопатами там на улицы выпускать или там закупать технику... Наверное, мы все, сообществом, должны принимать свою общую ответственность».

Вопрос Беглову он так и не озвучил, а потом признался, что спрашивать про снег губернатора не решился — тема слишком острая для города. Вернула его к обсуждению вопроса Инна Карпушина. «Я думаю, что каждый из нас и каждый зритель испытывает все те же проблемы. Хотелось бы в нашей студии обсудить эту тему. Каждый в своей сфере, как руководители и как взрослые ответственные люди, как вы решаете проблемы залпового снегопада: ждете когда кто-то спасет или есть отработанные алгоритмы?» — спросила она сидящих в студии педагога, омбудсмена, врача, деятеля искусства и ученого.

