В Петербурге утвердили проект планировки для коричневой линии метро

На рабочем совещании петербургского правительства утвержден проект планировки для участка Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» (она же «Юго-Западная») до станции «Обводный канал-2» (она же «Каретная»). На нем разместятся еще 4 станции.



Об утверждении проекта 9 января сообщает пресс-служба Смольного, «Фонтанка» подробно рассказывала о документе ранее. Участок линии включает «Казаковскую», «Путиловскую» (пересадочная с «Кировским заводом»), «Броневую», «Заставскую» (пересадочную с «Московскими воротами»), «Боровую» и «Обводный канал-2» (пересадочная на «Обводный канал»).

