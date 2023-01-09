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    В Петербурге утвердили проект планировки для коричневой линии метро

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    На рабочем совещании петербургского правительства утвержден проект планировки для участка Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» (она же «Юго-Западная») до станции «Обводный канал-2» (она же «Каретная»). На нем разместятся еще 4 станции.

    Об утверждении проекта 9 января сообщает пресс-служба Смольного, «Фонтанка» подробно рассказывала о документе ранее. Участок линии включает «Казаковскую», «Путиловскую» (пересадочная с «Кировским заводом»), «Броневую», «Заставскую» (пересадочную с «Московскими воротами»), «Боровую» и «Обводный канал-2» (пересадочная на «Обводный канал»).

    Кроме того, в проекте учтено и депо «Красносельское». Общая протяженность участка — 14,2 км.

    В настоящий момент в Петербурге строится первый участок Красносельско-Калининской линии метро — от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом»), он должен быть сдан в 2024 году. Дальше предполагается, что этот участок будет расти в обе стороны: на юго-запад в сторону станции «Сосновая поляна» (по плану Смольного, он должен быть достроен в 2030 году) и на северо-восток через весь город до станции «Ручьи». Предполагается, что до станции «Каретная» метро достроят в 2029 году. Средства, хотя и символические, на оба участка заложены в бюджет 2023–2025 годов, как и на депо «Красносельское».

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