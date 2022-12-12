Смольный подготовил проект планировки для линии метро к станции «Каретная»

Правительство Петербурга разработало проект постановления об утверждении проекта планировки для Красносельско-Калининской линии метро. Речь идет об участке от строящейся «Казаковской» (она же «Юго-Западная») до гипотетической «Обводный канал-2» (она же «Каретная»), включая электродепо «Красносельское».

Документ опубликован 12 декабря. Согласно ему, протяженность участка составит 14,2 км, он пройдет в Центральном, Фрунзенском, Московском, Кировском, Красносельском районах и должен пропускать 40 пар поездов в час. Отдельно в документе прописано, что «при проектировании новых подземных линий метрополитенов следует предусматривать дополнительные сооружения и устройства, позволяющие использовать его как защитное сооружение для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций». Такие сооружения должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронту воздушной ударной волны, равное 100 кПа, а также обеспечивать степень ослабления проникающей радиации, равную 1 000, что соответствует классу убежища A-IV.