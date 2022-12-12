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    Смольный подготовил проект планировки для линии метро к станции «Каретная»

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    7 комментариев

    Правительство Петербурга разработало проект постановления об утверждении проекта планировки для Красносельско-Калининской линии метро. Речь идет об участке от строящейся «Казаковской» (она же «Юго-Западная») до гипотетической «Обводный канал-2» (она же «Каретная»), включая электродепо «Красносельское».

    Документ опубликован 12 декабря. Согласно ему, протяженность участка составит 14,2 км, он пройдет в Центральном, Фрунзенском, Московском, Кировском, Красносельском районах и должен пропускать 40 пар поездов в час. Отдельно в документе прописано, что «при проектировании новых подземных линий метрополитенов следует предусматривать дополнительные сооружения и устройства, позволяющие использовать его как защитное сооружение для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций». Такие сооружения должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронту воздушной ударной волны, равное 100 кПа, а также обеспечивать степень ослабления проникающей радиации, равную 1 000, что соответствует классу убежища A-IV.

    В настоящий момент в Петербурге строится первый участок Красносельско-Калининской линии метро — от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом»), он должен быть сдан в 2024 году. Дальше предполагается, что этот участок будет расти в обе стороны: на юго-запад — в сторону станции «Сосновая Поляна» (по плану Смольного, он должен быть достроен в 2030 году), и на северо-восток — через весь город до станции «Ручьи». Предполагается, что до станции «Каретная» метро достроят в 2029 году. Средства, хотя и символические, на оба участка заложены в бюджет 2023–2025 годов, как и на депо «Красносельское».

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    Комментарии 7

    ***_12312 Дек 2022 в 18:04
    проект постановления об утверждении проекта планировки
    У-у-у. Гиганты!
    +0−0
    chip112 Дек 2022 в 17:09
    По случаю подготовки проекта предполагается банкет? Любое сложное дело нужно обмыть!
    +1−0
    Danik12 Дек 2022 в 17:07
    "разработало проект постановления об утверждении проекта планировки"
    Самим-то не смешно?
    По чем это действо городу обошлось?
    Копать, копать и копать!
    Хватит тырить деньги!
    +2−0
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