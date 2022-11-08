Скоростной трамвай, стройка-вещдок и закрытые станции. Во что собирается вкладываться Смольный в 2023 году

Комитет финансов, показав губернаторскую поправку к проекту бюджета Петербурга до 2025 года, прикрепил к ней справку по адресной инвестиционной программе. По ней можно судить, что у нас собираются строить в городе, за сколько, а главное — когда намерены сдавать.
Вообще, разбивка по объектам со стоимостью и сроками строительства — это обыденность, в другое время и внимания бы не обратили. Однако сейчас это практически эксклюзив: саму адресную программу с этого года делят на несколько отраслей и не расшифровывают, так что справкой с таблицей нужно дорожить. Она отражает, как АИП выглядит после губернаторской поправки к проекту бюджета — ее практически гарантированно одобрят во втором чтении. «Фонтанка» писала, что и после этого возможны некоторые корректировки, но небольшие. Так что в основном — вот он, план города по стройке на ближайшие три года.
Для детей и больных
Общая стоимость программы — 202,3 млрд рублей. Значительная часть — объекты социальной инфраструктуры. В основном школы и детсады, головная боль города, отставание по ним накоплено огромное. Как заявлял ранее Александр Беглов, восполнять дефицит хотят как раз в 2023–2024 годах, когда темпы строительства увеличатся вдвое.
«Когда мы начинали эту программу, в городе был дефицит — 100 школ и 200 детских садов. При этом количество детей увеличивается ежегодно более чем на 20 тысяч. С 2019-го по 2022 год в Петербурге введены 44 школы, 127 детских садов. До конца 2025 года планируем построить, приобрести и получить на безвозмездной основе еще 168 образовательных учреждений — 62 школы и 106 детских садов», — говорил он. В итоге вроде как к 2025-му все отставание будет ликвидировано, и тогда уже строить социалку будут только по мере появления новых жилмассивов.
Всего в 2023 году на образование направят 30 млрд рублей. 6,4 млрд — это 21 детский сад (две трети из этого списка должны достроить в следующем году, 7 — довести до ума в 2024-м). 23,6 млрд — это под 40 школ, включая, к примеру, долгожданную школу на Тверской улице в Колпино — ее должны достроить в 2023-м. Кроме того, в списке 5 концессионных школ, федеральные субсидии на которые одобрили весной: в Парголово, в Пушкине, на Октябрьской и Морской набережных, а также на Ленинском проспекте.
На объекты здравоохранения направляют порядка 12,4 млрд рублей в 2023-м, в списке 23 адреса. Однако далеко не все запланированы к сдаче в следующем году (хотя есть и такие — например, амбулаторно-поликлинический онкологический корпус в Песочном, поликлиника на Туристской улице, детский туберкулезный санаторий в Ушково).
Финансирование основной массы растянуто на трехлетний период, а по некоторым объектам смотрит далеко за его пределы. Обращает на себя внимание многострадальный корпус для 15-й больницы на Авангардной улице, для которого сносят уже существующие здания. «Фонтанка» писала, как менялась ее расчетная стоимость; в итоге сейчас в программе значится 18,2 млрд рублей. Около 400 млн вписаны на текущий год (это снос существующего), 1,5 млрд — на 2023-й. Если судить по программе, даже по истечении периода 2023–2025 годов неосвоенными останутся еще более 8 млрд рублей.
Начнется большая стройка в знаковой 40-й больнице Курортного района, которая должна была, да не стала образцом медицинского ГЧП. Многопрофильный корпус на улице Борисова стоит 11,6 млрд, за три года он и должен быть построен.
Культурная стройка, насколько можно судить, пока оценена в 3,5 млрд на 2023 год. Это поможет приступить к строительству архивного комплекса на Заневском проспекте, продолжить реконструкцию Центра им. Курехина, приступить к реконструкции Мюзик-холла. Кроме того, никуда не делось из АИП строительство для Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской, даром что главная жертва этого строительства — дом Басевича уже вписан в уголовное дело в качестве вещественного доказательства.
Еще 3,7 млрд рублей пойдут на строительство шести объектов соцобслуживания — от реконструкции ПНИ в Павловске до строительства центра реабилитации инвалидов на Камской. 6,2 млрд — физкультура и спорт: катки (на Среднем проспекте и на Фаворского), спортивные комплексы (включая один для лиц с ограниченными возможностями, на Яхтенной), реконструкция учебно-спортивного клуба «Знамя», что на Вязовой улице, где гребная база.
Социалку город не только строит сам, но и покупает у застройщиков: на 2 школы заложено 4 млрд у комстроя, еще 16 млрд вписаны в строчку КИО.
Развязки и метро
За дорожную часть отвечает КРТИ, ее стоимость — 87,3 млрд на 2023 год, и 6,5 млрд из них — от федералов. Наземные объекты известны, и далеко не всех из них мы ждем в следующем году. Главный хит — Витебская развязка ЗСД, она же — первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Ее общая стоимость стремится к 40 млрд рублей, финансируется она из регионального и федерального бюджетов. Петербург с помощью центра на этот объект в 2023 году должен потратить более 10 млрд рублей, в 2024-м — значительно меньше, а в 2025-м — все, она должна уже работать. 2,5 млрд городское АО ЗСД получит на Шкиперскую развязку, которой тоже срок завершения отмерили до начала 2025-го. О том, как город в целом видит график финансирования этих строек, — читайте на «Фонтанке».
Связанным с ЗСД объектом можно назвать и строительство Шуваловского проспекта до Планерной улицы: этот участок должен подходить к одноименной развязке, открытой ранее, полутора миллиардов в 2023 году должно хватить. Кроме того, в списке выделяются два подземных перехода: у Лахта Центра и у Биржевого моста. Активизируется строительство Южной широтной магистрали, Московско-Дунайской развязки (которую достроят за трехлетку), реконструкция Петрозаводского шоссе, а также строительство улично-дорожной сети для василеостровского намыва, где люди заждались асфальта.
Еще некоторые дороги, обеспечивающие транспортную связь жилых кварталов, намерен строить комстрой: в частности, на Глухарской улице и севернее улицы Новоселов. Кроме того, за ним по-прежнему Богатырский проспект, Ситцевая улица, Планерная и пр. Авиаконструкторов.
В разделе «Проектирование» есть несколько важных — для автомобилистов — объектов: продолжение набережной Макарова от 2-й линии В.О. до Серного острова (чего так не хотят авторы проекта парка «Заросли»); правобережный съезд с моста Александра Невского; еще один участок Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной; новая очередь Поклонногорской развязки; долгожданная реконструкция Советского проспекта.
С метро все предсказуемо. По 30 млрд на каждый из трех лет, но на практике — как пойдет и будут ли проекты. Строящиеся станции «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская» обещают на словах ввести в 2024 году, однако коричневая линия залезает двумя с лишним миллиардами на 2025-й. В остальном — в 2023 году запускают набившие оскомину, но тем не менее ожидаемые проекты: продолжение зеленой линии к «Планерной», фиолетовой до «Шуваловского проспекта» (всего 36 млрд, но на следующий год — только 300 млн), оранжевой до «Кудрово» (символические 50 млн), первый выход из «Театральной» (такие же символические 100 млн), коричневая линия до «Каретной» (250 млн из 128 млрд общей стоимости) и до «Сосновой Поляны» (300 млн из 93 млрд). Совсем первые шаги делают на проектировании и строительстве новых вестибюлей для «Балтийской» и «Василеостровской». Из того, что нам светит увидеть в следующем году, — только устранение дефектов на работающих участках зеленой и фиолетовой линий. Даже «Чернышевская» откроется только в 2024-м.
Из интересного — проектирование. Причем не новых станций (про них-то все известно), а «полной замены эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля». Это примерно то самое, что происходит с «Чернышевской», а значит — означает долгое и полное закрытие станций. Так вот список, пока без сроков: «Кировский завод», «Нарвская», «Площадь Восстания-1», «Площадь Восстания-2», «Балтийская», «Московские ворота», «Петроградская», «Площадь Ленина-1».
«Фонтанка» писала, что в адресную инвестиционную программу наконец упаковали также концессионный трамвай «Купчино — Шушары — Славянка», город должен вложить в проект со своей стороны 13,5 млрд рулей.
Жилье и промышленность
Другим крупным разделом АИП является строительство и выкуп социального жилья у застройщиков (во втором случае все упирается в цену квадратного метра, которую готов платить город). В 2023 году у комстроя план закончить многоквартирный дом на Глухарской улице, еще один по соседству закончат в 2024-м (как и дом в Шипкинском переулке). За 3 года появится еще один — на ул. Солдата Корзуна. На выкуп квартир КИО потратит в 2023 году 11,6 млрд рублей.
15,6 млрд идут на развитие коммунальной инфраструктуры и энергетики: это реконструкция теплосетей, электросетей, водопровода, канализации, газораспределительных сетей, строительство скважинных водозаборов, содержание фонарей. Отдельно 600 млн — на общественные туалеты (которые у Водоканала нынче бесплатны) и фонтаны.
На ближайшую трехлетку также предусмотрели средства на развитие промзон, куда Смольный намерен селить будущих индустриальных инвесторов. Причем сразу трех. Самые большие расходы — на Ржевку: 487,7 млн рублей в 2023 году. Это заметно больше, чем было заложено в прошлогоднем бюджете на 2023 год (258 млн рублей). Траты на следующие два года тоже выросли: на 2024 год предусмотрено 758 млн рублей, на 2025-й — 653 млн рублей. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что расходы на этот проект растут из года в год, но завершение постоянно откладывается.
Также в бюджете АИП появились расходы на производственную зону «Ижорские заводы» — 241,5 млн рублей в 2023 году и чуть больше 200 млн в два следующих года. Промзона «Обухово» получит в ближайший год скромные 0,4 млн рублей, но в следующие два — 220 млн рублей. В этом году эти территории фигурировали только в строчках проектно-изыскательных работ.
Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»