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    Подземный переход у Биржевого моста ускоряют деньгами. Зеленогорское шоссе подождет

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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры намерен перераспределить средства внутри адресной инвестиционной программы Петербурга 2022 года. На подземный переход у Биржевого моста, который строит компания «Возрождение», добавят денег.

    Проект постановления опубликован 26 октября. 266 млн рублей предлагается добавить на переход под площадью Академика Лихачева, на который в текущем году было заложено лишь 27 млн. Это делается «в целях соблюдения сроков строительства» для выдачи подрядчику «авансового платежа на приобретение материалов и оборудования в связи с резким ростом цен на их закупку». Напомним, переход за 420 млн строит компания «Возрождение», эти работы синхронизированы с ремонтом самого моста.

    Кроме того, 263 млн добавляют на реконструкция Колпинского шоссе на участке от автодороги М-10 «Россия». Здесь подрядчиком является АО «Трест». 140 млн вписывают на другой участок этого же шоссе, где работает АО «Буер».

    Донором для всех объектов является реконструкция Зеленогорского шоссе, на которое закладывали миллиард, но контракта до сих пор нет.

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