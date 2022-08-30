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    Стало известно кто построит подземный переход у Биржевого моста до 2025 года

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    Дирекция транспортного строительства опубликовала информацию о подрядчике на строительство подземного перехода под площадью Академика Лихачева. Контракт должен достаться ПО «Возрождение».

    Судя по опубликованной 30 августа на сайте госзакупок информации, заявка «Возрождения» была единственной, поэтому и стартовая цена не изменилась — почти 420 млн рублей за проектирование и строительные работы. Закончить надо к ноябрю 2024 года.

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    В бюджет 2022 года этот проект попал, благодаря поправке губернатора к проекту бюджета. Идейно он связан с проектом сооружения парка Тучков буян, который, впрочем, уже несколько раз видоизменялся за последние годы.

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