Беглов добросил денег на дорожное строительство. В 2022 год вписали намыв, трассу М-32 и подземный переход у Биржевого моста

Согласно поправке ко второму чтению бюджета, расходы на эту отрасль увеличиваются на 4,1 млрд рублей (в первом чтении одобрен вариант с 13,9 млрд). 1,8 млрд из этой добавки — это федеральные средства на подготовку территории под строительство Витебской развязки ЗСД (она же — первый этап Широтной магистрали скоростного движения). Увеличены и аналогичные расходы комитета имущественных отношений, который выделяет субсидии АО ЗСД: 730 млн на строительство развязки дополнительно дает город, 1,2 млрд — федералы. Одновременно почти на 2 млрд снижается доля инвестиций из бюджета в строительство Шкиперской развязки.

Кроме того, средства добавлены на обход Красного Села, на закрытие работ по Лиговскому путепроводу и по продолжению Софийской улицы.



Кроме того, в адресной программе появилась магистраль М-32 от трассы М-49 до Приморского шоссе и с путепроводом через железную дорогу. Она регулярно попадала в заявки Смольного на федеральное софинансирование, в том числе — на инфраструктурные кредиты. Цель — связать Выборгский и Приморский районы, а также обеспечить Лахта Центр и жилой район Юнтолово. Начать, согласно поправке, предполагается в 2022 году (200 млн рублей) и далее наращивать финансирование до 4 млрд и 5,3 млрд в два следующих года.



Из других долгожданных проектов на 2022 год намечено начало работ по строительству улично-дорожной сети на намыве Васильевского острова, реконструкция Цимбалинского путепровода, реконструкция и продление Новгородского проспекта, строительство и реконструкция кронштадтских улиц (в частности Цитадельской дороги), реконструкция Колпинского шоссе. Особняком стоит проект подземного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева (по смете — 420 млн рублей). На все эти проекты в 2022-м финансирование только начнут запускать, основные расходы вписаны на последующие годы. Для 2023 года дорожный АИП увеличен на 10,2 млрд (в первом чтении было 15,5 млрд), для 2024-го — на 5,7 млрд (было 10,4 млрд).

