Пациенты больницы на Авангардной ещё увидят яблони в цвету: строительство нового корпуса переносится

О том, что Смольный из резервного фонда, предназначенного для противопандемийных расходов, намерен профинансировать строительство высокотехнологичного медицинского корпуса больницы на Авангардной улице, стало известно ещё в начале августа. Предполагалось, что поскольку он будет строиться по типовому проекту, то утверждение пройдёт быстро — к 15 сентября он должен быть готов. На 1 октября был запланирован снос двух корпусов. С 1 января 2022 года должно было открыться финансирование строительства, в 2023 году — благоустройства.

Как рассказывала «Фонтанка», сносить собирались два здания — в одном из них расположены отделения челюстно-лицевой хирургии и урологии, в другом — гематологическое отделение и отделение переливания крови. Исчезает и расположенный между ними сад — по нему больше всего горевали сотрудники больницы.



Однако к сносу не приступили ни первого, ни второго октября — всё остаётся на местах. «Фонтанка» задала по этому поводу вопрос главному врачу Городской больницы №15 Андрею Новицкому.



«Дело в том, что проект не получился типовым (такой проект создавался для корпуса в Госпитале для ветеранов войн, Городской больницы святого Георгия), — отметил Новицкий. — Во-первых, потому что планируется построить два корпуса, объединённые в одном. Таким образом, проект уже меняется. Во-вторых, потребовалось вносить дополнительные изменения — по числу коек, организации столовой в каждом отделении, предусмотреть разделение потоков не только при перепрофилировании для работы в ковиде (это будет трансформер, предназначенный для работы с инфекцией). Всё это увеличивает установленные законодательством сроки проведения экспертиз и согласований. Как только комитет по здравоохранению издаст распоряжение об освобождении корпусов, запланированных к сносу, мы это сделаем быстро. Но оно появится не раньше, чем комитет по строительству получит все согласования и разрешение на строительство», — подчеркнул главврач больницы на Авангардной.

