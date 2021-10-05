FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Пациенты больницы на Авангардной ещё увидят яблони в цвету: строительство нового корпуса переносится

Яблоневому саду и двум корпусам на территории Городской больницы №15 на Авангардной снова ничто не угрожает — обещанное правительством Петербурга на их месте строительство нового корпуса за счёт резервного фонда губернатора перенесено, скорее всего, на следующий год. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 октября. Перенос напрягает, потому что реконструкции больницы ждут уже не первый десяток лет, а она то планируется, то отменяется.

0
Печать

О том, что Смольный из резервного фонда, предназначенного для противопандемийных расходов, намерен профинансировать строительство высокотехнологичного медицинского корпуса больницы на Авангардной улице, стало известно ещё в начале августа. Предполагалось, что поскольку он будет строиться по типовому проекту, то утверждение пройдёт быстро — к 15 сентября он должен быть готов. На 1 октября был запланирован снос двух корпусов. С 1 января 2022 года должно было открыться финансирование строительства, в 2023 году — благоустройства.

Как рассказывала «Фонтанка», сносить собирались два здания — в одном из них расположены отделения челюстно-лицевой хирургии и урологии, в другом — гематологическое отделение и отделение переливания крови. Исчезает и расположенный между ними сад — по нему больше всего горевали сотрудники больницы.

Однако к сносу не приступили ни первого, ни второго октября — всё остаётся на местах. «Фонтанка» задала по этому поводу вопрос главному врачу Городской больницы №15 Андрею Новицкому.

«Дело в том, что проект не получился типовым (такой проект создавался для корпуса в Госпитале для ветеранов войн, Городской больницы святого Георгия), — отметил Новицкий. — Во-первых, потому что планируется построить два корпуса, объединённые в одном. Таким образом, проект уже меняется. Во-вторых, потребовалось вносить дополнительные изменения — по числу коек, организации столовой в каждом отделении, предусмотреть разделение потоков не только при перепрофилировании для работы в ковиде (это будет трансформер, предназначенный для работы с инфекцией). Всё это увеличивает установленные законодательством сроки проведения экспертиз и согласований. Как только комитет по здравоохранению издаст распоряжение об освобождении корпусов, запланированных к сносу, мы это сделаем быстро. Но оно появится не раньше, чем комитет по строительству получит все согласования и разрешение на строительство», — подчеркнул главврач больницы на Авангардной.

В комитете по строительству на запрос «Фонтанки» о переносе сроков строительства сообщили, что контракт на проектирование в итоге был заключён только в сентябре 2021 года с ООО «Лентехстрой». Перспективы начала строительства пока туманные.

«Сроки строительства будут определены после согласования проектной документации в экспертизе (планируется в конце 2021 года). Объём и сроки демонтажных работ будут определены после получения заключения государственной экспертизы», — уточнили в комитете.

В новом корпусе планируется сохранить специализацию существующего медицинского учреждения. Заданием на проектирование предусмотрена разработка проектной и рабочей документации на лечебно-диагностический 6-этажный корпус более чем на 500 койко-мест и 15 операционных, с возможностью его перепрофилирования для лечения COVID-19 до 700 мест. Ориентировочная общая площадь корпуса — 49 тыс. кв. метров.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний