«Техника безопасности? Не слышали». Школьники в Колпино учат английский валетом, а на физре бегают по коридору

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







455-ю школу на Тверской улице в Колпино приговорили к сносу в прошлом году. Уже тогда родители предвидели проблемы, связанные с расселением учеников по семи разным адресам. Опасения касались в основном того, как добираться до учебы. Колпинский район большой по территории и разделён железнодорожными путями.

Прошлый год ребёнок Елены вместе с другими четвероклассниками ходил на уроки в центр детского творчества, расположенный на Тверской улице. «У них физкультуры не было год и столовой там нет. Ладно, ели за партами, но качество обучения не страдало», — вспоминает Елена.



В этом году пятым классам отвели кабинеты в 467-й школе. Ученики 455-й изучают английский язык углублённо. В расписании у пятиклассников этот предмет стоит четыре раза в неделю. Класс в 35 человек делят на две группы, у каждой — свой учитель. Но в новых условиях обе группы оказались в одной аудитории.

«Половина учеников садятся лицом к стенке, другие — к доске, приходят два учителя и каждый ведёт урок по своей программе, — рассказывает Елена. — Дети слушают за спиной одну учительницу, а впереди — другую и вообще ничего не понимают. При таком количестве учеников произношение не отработать. Это пятый класс, маленькие дети».

Физкультура, по словам петербурженки, проводится и вовсе в рекреации. Сначала в классе переодеваются девочки, затем мальчики, все выходят в коридор и выполняют упражнения.

«Техника безопасности — не слышали», — комментирует Елена.

После первого же урока английского языка другая мама пятиклассницы, Сабина, сразу же поехала в администрацию школы. «Я ходила к директору, и она сказала, что никаких других вариантов нет, поэтому остаётся всё как есть, — говорит петербурженка. — У нас была возможность перейти в другую школу, но нас не предупреждали о таком формате уроков. Директор сказала, что они сами не знали. Сейчас как-то пробуют заниматься. Кто-то потише говорит, кто-то погромче».



Чтобы развести две группы, родители готовы водить детей к нулевому уроку к 8:00. Однако это предложение руководство школ не одобрило.

«Режим идёт нормально в соответствии со всеми нормами и правилами. Если вы хотите какие-то комментарии о распределении, то это распоряжение администрации Колпинского района Петербурга», — прокомментировала директор 467-й школы Ирина Домничева, добавив, что за организацию обучения присоседившейся 455-й школы она не отвечает. В администрации Колпинского района не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента.

Директор 455-й школы Любовь Зимина заверила, что проведение всех уроков соответствует санитарным нормам и правилам. «Это бинарные уроки, и два учителя их могут вести, родители, наверно, что-то не так поняли», — уточнила она.

Правда, бинарный урок — сложная форма, при которой занятие проводят два учителя, специализирующихся на разных предметах, например английский и биология или литература и история. При таком совмещении ученики видят, как пересекаются различные дисциплины, и получают более широкую картинку. Этот формат с трудом укладывается в ту ситуацию на уроке английского, которую обрисовали родители.



Строительство нового здания школы на 550 мест не задалось еще со стадии аукциона. Прошлым летом торги выиграло АО «Стройинвест», но контракт почти на миллиард рублей с ним так и не заключили. Подрядчик пытался с помощью жалоб в УФАС склонить заказчика, фонд капитального строительства, подписать бумаги, но потерпел неудачу.

В городском комитете по строительству тогда рассказали, что отмена определения поставщика связана с перераспределением объемов работ в рамках адресной инвестпрограммы, и пообещали, что на сроках ввода здания в эксплуатацию, намеченных на конец 2022 года, финансовая заминка не скажется.

«Фонд как заказчик ведет себя, мягко говоря, незаконно, — комментировал юрист «Стройинвеста» Дмитрий. — Изыскивают все способы, чтобы не заключать контракт. Мы последовательно прошли три заседания ФАС, все жалобы признаны обоснованными. Более того, по Колпино с нашей стороны контракт был уже подписан и направлен заказчику с надлежащим обеспечением».

Новый аукцион провели только весной 2021 года. Победителем стала компания «Суар-групп», проигравшая торги в первый раз. В списке крупных объектов, которые возводит подрядчик, также школа на 1000 мест в Красногвардейском районе и школа на 1100 мест в Московском районе.



Что же касается срока сдачи в эксплуатацию здания в Колпино, то его отодвинули. Работы должны закончиться в декабре 2023 года, а значит, и расселённым школьникам придётся ютиться в чужих классах куда дольше, чем планировалось изначально.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

