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10.09.2020 16:51
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По 100 рублей на каждую. Почему две школы в Петербурге встретили день знаний с разбитыми окнами

Победитель аукционов на строительство двух школ три месяца бьется за заключение контрактов. Вернуть учеников в старые здания уже невозможно, но город перетасовал бюджет так, что оставил в 2020 году на обе по 100 рублей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Городской фонд капстроительства отменил определение поставщика по возведению двух школ — в Колпинском и в Выборгском районах. Хотя старые здания уже «расселили», а учеников отправили по соседям. Победитель аукционов — компания «Стройинвест» борется за право получить подряд с помощью жалоб в антимонопольную службу и заявляет, что готов строить. В комитете по строительству утверждают, что на сроки ввода новых зданий, а они были обещаны к июлю 2022 года, ситуация не повлияет.

Петербург в 2020 году впервые за последние годы реализует проекты строительства новых зданий школ на месте снесенных старых. В июне комитет по горзаказу опубликовал два аукциона на возведение школ на Болотной улице, 6, и на Тверской, дом 13, на 550 мест каждая. Первая — это гимназия № 74 в Выборгском районе, вторая — школа № 455 в Колпино. Победителем в обеих закупках признали АО «Стройинвест».

Начальная стоимость контрактов составляла без малого по миллиарду рублей. Оба здания должны ввести в эксплуатацию не позже июля 2022 года. В конце июня по обоим конкурсам подвели итоги, победителем объявили «Стройинвест». С тех пор компания через Федеральную антимонопольную службу регулярно пытается принудить заказчика заключить с ней контракты.

Хроника событий следующая: 2 и 3 июля фонд публикует протоколы об отказе от заключения контракта. В качестве причины указано, что «Стройинвест» предоставил недостоверные сведения в отношение решения акционера об одобрении крупной сделки. Представитель компании, в свою очередь, заверил, что это не так и весь необходимый пакет документов был предоставлен. Компания 6-го числа подала жалобы в ФАС России. Ведомство признало их обоснованными, обязав заказчика отменить протокол отказа от заключения контракта и продолжить процедуру определения поставщика до 27 июля. На следующий день после дедлайна фирма подает новую партию жалоб — на неисполнение предписания. Служба признает обоснованными и их и назначает крайний срок — 14 августа.

Во время второго раунда, 11 августа, фонд опубликовал новые протоколы отказа от заключения контрактов по школам. В этот же день «Стройинвест» получил от петербургского УФАС уведомление о включении в реестр недобросовестных поставщиков, что и стало формальной причиной отказа.

Включение в реестр компании примечательно. Подрядчик попал туда после того, как фонд в одностороннем порядке разорвал контракт по другому объекту — дошкольному отделению образовательного центра № 167 на улице Летчика Пилютова, 13, корп. 2 строение А. Решение о расторжении датировано 17 июля, тогда как само здание ввели в эксплуатацию еще 31 декабря 2019 года. В сентябре детсад открылся.

В компании полагают, что действия по разрыву контракта по детскому саду и внесение в реестр нужны были в качестве формальной причины для отказа заключить контракты по школам и показывают благодарственное письмо от директора детсада Наталии Чупиной.

В решении фонд указывает, что согласно контракту подрядчик должен был сдать объект не позднее 1 декабря, а также приводит такие недостатки, как неподключение в срок к постоянной схеме электроснабжения и отсутствие части технологического оборудования.

«Стройинвест» отправился оспаривать разрыв в суд, предварительное заседание назначено на 19 октября. В исковом подрядчик указывает, что уведомление о готовности к приемке компания направила еще 25 октября прошлого года, а комиссия, в свою очередь, приняла его без каких-либо замечаний.

Семнадцать дней спустя региональное управление ФАС по решению федерального ведомства уведомило «Стройинвест», что с компании сняли ярлык «недобросовестный поставщик».

В день знаний фирма с завидным упорством совершила попытку номер три и подала очередные жалобы, которые в настоящее время пока еще рассматриваются. Но 4 сентября определение поставщика было отменено по обоим аукционам.

«Фонтанка» неоднократно предпринимала попытку получить комментарий управляющего фонда капитального строительства Арзу Фаталиева. В ходе последней он помолчал в трубку, после чего звонок оборвался.

В городском комитете по строительству, подведомственным учреждением которого является фонд, рассказали, что отмена определения поставщика связана с перераспределением объемов работ в рамках адресной инвестпрограммы.

Согласно постановлению правительства «О перераспределении объемов работ, предусмотренных комитетом по строительству, между объектами адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году с объекта на Тверской сняли 79 975 млн, с Болотной 37 361 млн, на каждом из них оставили символические 100 рублей.

Как уточнили в профильном комитете, общая сметная стоимость строительства школ «не обеспечена в полном объеме лимитами бюджетных обязательств в плановом периоде». И сослались на Бюджетный кодекс, который диктует, что госконтракты заключаются и оплачиваются в пределах этих лимитов.

Однако документ датирован 21 августа. На вопрос, по каким причинам фонд не исполнил предписание ФАС, в комитете сослались на постановление и добавили, что июльские предписания фонд исполнил.

«В течение 3 месяцев заказчик всячески уклоняется от заключения контрактов. Нам последний месяц звонят директора школ, переживают, почему же мы не приходим, так как школы уже сняты с оперативного управления. Охраны там нет, их уже начинают разрушать вандалы», — рассказал директор «Стройинвеста» Петр Приц.

В комитете по строительству сообщили, что планы по сроку ввода обеих школ не изменились — он назначен на 30 июня 2022 года. Родители, в свою очередь, уже начали волноваться, а не превратится ли стройка в долгострой и можно ли вернуться в старое здание. Матери учащихся 74-й гимназии констатируют очевидные неудобства. Тем, кто живет рядом с гимназией, теперь приходится добираться на транспорте, раньше вставать утром, позже возвращаться. Есть много семей, в которых двое и больше детей; родителям необходимо «развезти» их с утра по разным школам, находящимся в разных концах района, и умудриться не опоздать на работу. Педагогам-предметникам тоже приходится курсировать между школами. Помещения, предоставленные гимназии, часто неудобные и неустроенные, несмотря на косметический ремонт; наглядных пособий и технических средств не хватает.

В администрации Выборгского района «Фонтанке» сообщили, что вариант возврата учащихся 74-й гимназии в старое здание уже невозможен, так как «процесс идет». Все учащиеся были распределены по 8 образовательным учреждениям, в которых загруженность не 100-процентная. В одной школе параллель 2-х классов учится во вторую смену после первых классов. Учебный процесс организован с учетом всех методических рекомендаций, с питанием, определено время для прохода детей, с родителями все оговорено и отработано, утверждают в администрации.

Аналогичной позиции о возврате придерживаются и в Колпинском районе. «Продолжительность работ по сносу старого здания и строительству нового уже никаким образом не повлияет на образовательный процесс. Здание школы № 455 подготовлено к сносу, изъято из оперативного управления района. Возобновить образовательный процесс в данном здании не представляется возможным», — пояснили в пресс-службе.

Это подтверждает и состояние бывшего храма знаний, по которому прогулялась «Фонтанка».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В июне редакция писала о сложностях с переустройством учебного процесса в этой школе. В администрации заверили, что вопрос об организации обучения всех учащихся в первую смену удалось решить. А обучение организовано на базе образовательных учреждений города Колпино с сохранением классных коллективов и преподавателей.

«Фонд как заказчик ведет себя, мягко говоря, незаконно, — считает юрист компании Дмитрий. — Изыскивают все способы, чтобы не заключать контракт. Мы последовательно прошли три заседания ФАС, все жалобы признаны обоснованными. Более того, по Колпино с нашей стороны контракт был уже подписан и направлен заказчику с надлежащим обеспечением».

Он полагает, что приказы об отмене определения поставщика ничтожны. «По процедуре, закону о контрактной системе, заказчик в принципе не имеет права отменять закупку после получения заявок, исключение — обстоятельства непреодолимой силы», — добавил представитель компании.

«Мы готовы это делать. Нюанс в том, что строительный сезон уже заканчивается, есть нормы, которые не позволяют выполнять определенные работы в зимний период, соответственно, ситуация крайне непонятная и, на наш взгляд, даже абсурдная. Деньги в бюджете есть, они никуда не девались, более того, фонд практически ежегодно недоосваивает средства», — посетовали в «Стройинвесте».

Справка:

АО «Стройинвест» — постоянный участник рынка строительного госзаказа Петербурга. В числе его заказчиков дирекция дорожного строительства, ГБУ «Мостотрест», ГУ ДОДД. В 2017 году компания заключила контрактов на общую сумму 2,76 млрд рублей, в 2018-м — на 42,6 млн, в 2019-м — на 331,8 и в 2020 году — на 63,1 млн рублей. СМИ называют владельцем «Стройинвеста» бизнесмена Сергея Рышкевича.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Игорь1974
Вернуть учебный процесс у них не представляется возможным. А испарить 2 миллиарда рублей на две школы, это у них представляется возможным. А в свете уголовного дела на одного из замов главы Колпинского района, подобные истории играют новыми красками.
мухомор
Беглов не перестаёт удивлять.
Бегловщина выходит на новый уровень.
школьник
Мне одному кажется, что на фото в здании школы искусственно создана разруха?

Могу точно сказать, что так работы по демонтажу зданий не ведутся. Огромное количество народа возит своих детей в далёкие школы, где в классах теперь по 35-40 человек (привет короновирусу), а совершенно нормальная пригодная к работе школа, здание НЕ в аварийном состоянии стоит пустой, чтобы кто-то не потерял откаты.
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