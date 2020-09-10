Победитель аукционов на строительство двух школ три месяца бьется за заключение контрактов. Вернуть учеников в старые здания уже невозможно, но город перетасовал бюджет так, что оставил в 2020 году на обе по 100 рублей.

По 100 рублей на каждую. Почему две школы в Петербурге встретили день знаний с разбитыми окнами

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Городской фонд капстроительства отменил определение поставщика по возведению двух школ — в Колпинском и в Выборгском районах. Хотя старые здания уже «расселили», а учеников отправили по соседям. Победитель аукционов — компания «Стройинвест» борется за право получить подряд с помощью жалоб в антимонопольную службу и заявляет, что готов строить. В комитете по строительству утверждают, что на сроки ввода новых зданий, а они были обещаны к июлю 2022 года, ситуация не повлияет.

Петербург в 2020 году впервые за последние годы реализует проекты строительства новых зданий школ на месте снесенных старых. В июне комитет по горзаказу опубликовал два аукциона на возведение школ на Болотной улице, 6, и на Тверской, дом 13, на 550 мест каждая. Первая — это гимназия № 74 в Выборгском районе, вторая — школа № 455 в Колпино. Победителем в обеих закупках признали АО «Стройинвест».



Начальная стоимость контрактов составляла без малого по миллиарду рублей. Оба здания должны ввести в эксплуатацию не позже июля 2022 года. В конце июня по обоим конкурсам подвели итоги, победителем объявили «Стройинвест». С тех пор компания через Федеральную антимонопольную службу регулярно пытается принудить заказчика заключить с ней контракты.

Хроника событий следующая: 2 и 3 июля фонд публикует протоколы об отказе от заключения контракта. В качестве причины указано, что «Стройинвест» предоставил недостоверные сведения в отношение решения акционера об одобрении крупной сделки. Представитель компании, в свою очередь, заверил, что это не так и весь необходимый пакет документов был предоставлен. Компания 6-го числа подала жалобы в ФАС России. Ведомство признало их обоснованными, обязав заказчика отменить протокол отказа от заключения контракта и продолжить процедуру определения поставщика до 27 июля. На следующий день после дедлайна фирма подает новую партию жалоб — на неисполнение предписания. Служба признает обоснованными и их и назначает крайний срок — 14 августа.



Во время второго раунда, 11 августа, фонд опубликовал новые протоколы отказа от заключения контрактов по школам. В этот же день «Стройинвест» получил от петербургского УФАС уведомление о включении в реестр недобросовестных поставщиков, что и стало формальной причиной отказа.

Включение в реестр компании примечательно. Подрядчик попал туда после того, как фонд в одностороннем порядке разорвал контракт по другому объекту — дошкольному отделению образовательного центра № 167 на улице Летчика Пилютова, 13, корп. 2 строение А. Решение о расторжении датировано 17 июля, тогда как само здание ввели в эксплуатацию еще 31 декабря 2019 года. В сентябре детсад открылся.

В компании полагают, что действия по разрыву контракта по детскому саду и внесение в реестр нужны были в качестве формальной причины для отказа заключить контракты по школам и показывают благодарственное письмо от директора детсада Наталии Чупиной.

В решении фонд указывает, что согласно контракту подрядчик должен был сдать объект не позднее 1 декабря, а также приводит такие недостатки, как неподключение в срок к постоянной схеме электроснабжения и отсутствие части технологического оборудования.



«Стройинвест» отправился оспаривать разрыв в суд, предварительное заседание назначено на 19 октября. В исковом подрядчик указывает, что уведомление о готовности к приемке компания направила еще 25 октября прошлого года, а комиссия, в свою очередь, приняла его без каких-либо замечаний.

Семнадцать дней спустя региональное управление ФАС по решению федерального ведомства уведомило «Стройинвест», что с компании сняли ярлык «недобросовестный поставщик».

В день знаний фирма с завидным упорством совершила попытку номер три и подала очередные жалобы, которые в настоящее время пока еще рассматриваются. Но 4 сентября определение поставщика было отменено по обоим аукционам.

«Фонтанка» неоднократно предпринимала попытку получить комментарий управляющего фонда капитального строительства Арзу Фаталиева. В ходе последней он помолчал в трубку, после чего звонок оборвался.

В городском комитете по строительству, подведомственным учреждением которого является фонд, рассказали, что отмена определения поставщика связана с перераспределением объемов работ в рамках адресной инвестпрограммы.



Согласно постановлению правительства «О перераспределении объемов работ, предусмотренных комитетом по строительству, между объектами адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году с объекта на Тверской сняли 79 975 млн, с Болотной 37 361 млн, на каждом из них оставили символические 100 рублей.

Как уточнили в профильном комитете, общая сметная стоимость строительства школ «не обеспечена в полном объеме лимитами бюджетных обязательств в плановом периоде». И сослались на Бюджетный кодекс, который диктует, что госконтракты заключаются и оплачиваются в пределах этих лимитов.

Однако документ датирован 21 августа. На вопрос, по каким причинам фонд не исполнил предписание ФАС, в комитете сослались на постановление и добавили, что июльские предписания фонд исполнил.

«В течение 3 месяцев заказчик всячески уклоняется от заключения контрактов. Нам последний месяц звонят директора школ, переживают, почему же мы не приходим, так как школы уже сняты с оперативного управления. Охраны там нет, их уже начинают разрушать вандалы», — рассказал директор «Стройинвеста» Петр Приц.



В комитете по строительству сообщили, что планы по сроку ввода обеих школ не изменились — он назначен на 30 июня 2022 года. Родители, в свою очередь, уже начали волноваться, а не превратится ли стройка в долгострой и можно ли вернуться в старое здание. Матери учащихся 74-й гимназии констатируют очевидные неудобства. Тем, кто живет рядом с гимназией, теперь приходится добираться на транспорте, раньше вставать утром, позже возвращаться. Есть много семей, в которых двое и больше детей; родителям необходимо «развезти» их с утра по разным школам, находящимся в разных концах района, и умудриться не опоздать на работу. Педагогам-предметникам тоже приходится курсировать между школами. Помещения, предоставленные гимназии, часто неудобные и неустроенные, несмотря на косметический ремонт; наглядных пособий и технических средств не хватает.

В администрации Выборгского района «Фонтанке» сообщили, что вариант возврата учащихся 74-й гимназии в старое здание уже невозможен, так как «процесс идет». Все учащиеся были распределены по 8 образовательным учреждениям, в которых загруженность не 100-процентная. В одной школе параллель 2-х классов учится во вторую смену после первых классов. Учебный процесс организован с учетом всех методических рекомендаций, с питанием, определено время для прохода детей, с родителями все оговорено и отработано, утверждают в администрации.



Аналогичной позиции о возврате придерживаются и в Колпинском районе. «Продолжительность работ по сносу старого здания и строительству нового уже никаким образом не повлияет на образовательный процесс. Здание школы № 455 подготовлено к сносу, изъято из оперативного управления района. Возобновить образовательный процесс в данном здании не представляется возможным», — пояснили в пресс-службе.

Это подтверждает и состояние бывшего храма знаний, по которому прогулялась «Фонтанка».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В июне редакция писала о сложностях с переустройством учебного процесса в этой школе. В администрации заверили, что вопрос об организации обучения всех учащихся в первую смену удалось решить. А обучение организовано на базе образовательных учреждений города Колпино с сохранением классных коллективов и преподавателей.

«Фонд как заказчик ведет себя, мягко говоря, незаконно, — считает юрист компании Дмитрий. — Изыскивают все способы, чтобы не заключать контракт. Мы последовательно прошли три заседания ФАС, все жалобы признаны обоснованными. Более того, по Колпино с нашей стороны контракт был уже подписан и направлен заказчику с надлежащим обеспечением».

Он полагает, что приказы об отмене определения поставщика ничтожны. «По процедуре, закону о контрактной системе, заказчик в принципе не имеет права отменять закупку после получения заявок, исключение — обстоятельства непреодолимой силы», — добавил представитель компании.



«Мы готовы это делать. Нюанс в том, что строительный сезон уже заканчивается, есть нормы, которые не позволяют выполнять определенные работы в зимний период, соответственно, ситуация крайне непонятная и, на наш взгляд, даже абсурдная. Деньги в бюджете есть, они никуда не девались, более того, фонд практически ежегодно недоосваивает средства», — посетовали в «Стройинвесте».

Справка:

АО «Стройинвест» — постоянный участник рынка строительного госзаказа Петербурга. В числе его заказчиков дирекция дорожного строительства, ГБУ «Мостотрест», ГУ ДОДД. В 2017 году компания заключила контрактов на общую сумму 2,76 млрд рублей, в 2018-м — на 42,6 млн, в 2019-м — на 331,8 и в 2020 году — на 63,1 млн рублей. СМИ называют владельцем «Стройинвеста» бизнесмена Сергея Рышкевича.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»