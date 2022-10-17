В больнице на Авангардной начинается снос лечебных корпусов. Пациенты и медики «в тесноте, но не в обиде» ждут, когда им построят новые

Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жалобы от пациентов на отказ в госпитализации даже с онкогематологическим заболеванием. Жалобы от персонала — сокращают, уплотняют, рабочих мест лишают. В Городской больнице №15 на Авангардной подготовили к сносу два корпуса, грядет большая стройка, а сотрудники пророчат: все снесут, а стоить будет не на что — денег нет, в стране кризис. Про снос, уплотнение и строительство в больнице «Фонтанка» писала ровно год назад. Дежавю? На этот раз здесь все действительно готово к сносу зданий.



Как рассказали «Фонтанке» сотрудники, в больнице объявили о сокращении штатов и коек. Под снос запланированы два здания, в одном находились ­урологическое и стоматологическое отделения, в другом — гематологическое и отделение переливания крови. На их месте должны возвести лечебно-диагностический корпус на 569 койко-мест общей площадью около 49 тысяч квадратных метров. Решение было принято в прошлом году, сносить корпуса планировали с 1 октября, а с 1 января 2022 года ожидалось открытие финансирования строительства, в 2023 году — благоустройства. Но все пошло не так еще той осенью. Случилась задержка с проектированием.



Дело в том, что на месте старых корпусов собирались возвести два новых по типовому проекту — аналогичному тому, по которому строились новые корпуса для Госпиталя для ветеранов войн и Городской больницы святого Георгия. Только у 15-й корпуса должны были быть «сдвоенными» — два корпуса, объединенных переходами. Уже поэтому проект не получился типовым, а потребовалось вносить еще и «внутренние изменения». В результате увеличились сроки проведения экспертиз и согласований. Осенью прошлого года в комитете по строительству «Фонтанке» сообщали, что контракт на проектирование был заключён только в сентябре 2021 года с ООО «Лентехстрой», а согласования проектной документации в экспертизе ожидалось в конце 2021 года. Поэтому демонтажные работы заморозили.



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Теперь комитет по здравоохранению издал распоряжение об освобождении корпусов, запланированных к сносу, о сокращении коечного фонда и штатов. А комитет по строительству получил все согласования и разрешение на строительство.

Старые корпуса уже освобождены, это увидела «Фонтанка». Две недели потребовалось на их переезд в другие. В это время, действительно, не было возможности для госпитализации пациентов — не только с гематологическими заболеваниями, но и, например, с челюстно-лицевыми (отделение гнойной челюстно-лицевой хирургии в Петербурге есть только в 15-й больнице). Отчасти на этот период людей перенаправляли в другие медучреждения. Сейчас помощь оказывается, как прежде, рассказал Андрей Новицкий, главный врач больницы:



«В течение последних двух недель мы переезжали и временно помощь, которую оказывали в нашей больнице, пациенты получали в других стационарах. Сейчас все процессы налажены, мы переехали так, чтобы сохранить персонал и объемы оказываемой помощи. Из 200 коек 150 переехали в другие корпуса больницы — пришлось потесниться неврологическому и терапевтическому. Что касается сокращения штатов, то в основном ушли не медицинские работники, а лифтеры, технические работники, поскольку они в каждом здании свои».



Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На вопрос, почему в больнице говорят о «массовом сокращении штатов» Андрей Новицкий ответил: «Под сокращение попал 31 человек, из 187, работавших в двух корпусах. При этом ушли всего 12 врачей, хотя им тоже предлагали работу в перемещенных отделениях. Не все захотели работать в стесненных условиях, когда, допустим, одна ординаторская на три отделения, в палатах — дополнительные койки. Кто не хочет мириться с уплотненными условиями, ушел. Остальных мы смогли убедить, что надо поработать «в тесноте да не в обиде», потому что впереди — большое будущее. Работаем в надежде, что все обещанное будет выполнено. И да, нам очень важно сохранить и коечный фонд и специалистов, и объемы оказываемой помощи, потому что от этого зависит и экономическое положение больницы: надо покупать лекарства, расходные материалы, платить зарплаты. А в системе ОМС — замкнутый круг: нет пациентов — нет денег».



Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но то ли после прошлогоднего переноса строительства, то ли из-за кризисного настроения, сотрудники опасаются, что старые здания снесут, а новые не построят. Потому что это дорого — в ценах 2021 года сначала было почти 12 млрд рублей, из которых 10 — собственно стройка, а к концу 2021 года выросло до 16 млрд.

На вопрос «Фонтанки», есть ли деньги для 15-й больницы, в комитете по строительству ответили: «Деньги выделены на снос зданий и вынос сетей из пятна строительства на этот год, на следующий — на строительство. Все что запланировано АИП будет реализовано». Судя по Адресной инвестиционной программе, так и есть. В проекте корректировки бюджета указано, что в 2022 году тратят только 590 млн рублей — это стоимость демонтажа. На 2023 и 2024 заложено примерно по 3 млрд рублей, но эта сумма может и измениться при утверждении бюджета на 2023–2025 годы. Общая сметная стоимость строительства, указанная в АИП — 18,2 млрд рублей.



Главного врача заверили, что больница — приоритетный для города проект, деньги на него есть. Но строительство, скорее всего, будет длиться не год, как предполагалось изначально, а минимум два. «По замыслу, мы должны один корпус построить до конца следующего года и уже ввести в строй. Мы начнем в нем работать, в это время вторая часть будет достраиваться. То есть по возможности будем запускать частями. И сразу выйдем из наших 729 коек (коечная мощность больницы — почти 800 коек, из них 729 стационарных) на тысячу с лишним», — говорит главный врач.



Справка

В новом корпусе Городской больницы №15 будет располагаться лечебно-диагностический 6-этажный корпус более чем на 500 койко-мест и 15 операционных, с возможностью его перепрофилирования для лечения COVID-19 до 700 мест. Ориентировочная общая площадь корпуса — 49 тыс. кв. м.

ГБ №15 — единственная многопрофильная больница на Юго-Западе Петербурга. Она построена в 1958 году как поселковая больница Урицка и с тех пор ни разу не видела модернизации. С учетом новостроек обслуживает 1,2 млн жителей Петербурга.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»