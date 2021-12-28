FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

16 млрд рублей за два года Смольный направит на новый корпус 15-й больницы

4
Печать

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о перераспределении бюджетных средств между различными статьями расходов. Забирают у комитета имущественных отношений, отдают — конкретной больнице.

Согласно опубликованному 28 декабря документу, объем перераспределения на 2022 год — 4 млрд рублей, на 2023-й — 12 млрд. В обоих случаях деньги предназначены на строительство нового высокотехнологического корпуса для 15-й больницы на Авангардной улице. Донором выступает комитет имущественных отношений, у которого сокращается строчка расходов на приобретение объектов недвижимости.

«Фонтанка» рассказывала о запланированном строительстве корпуса на Авангардной — он рассчитан на 569 мест и на возможность перепрофилирования под лечение пациентов с коронавирусом. К сносу старых корпусов предполагалось приступить еще осенью, однако все затянулось, так как проект оказался нетиповым. Контракт на проектирование в итоге был заключён только в сентябре 2021 года с ООО «Лентехстрой».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VKuser472421536
26+ млн руб. на 1 койко место. Сдается мне какое бы там не было дорогое оборудование (даже с откатами 50%) можно построить 2-3 аналогичных и не хуже. Или там что, все будет с инкрустацией?
Денеб
Знатный распил предстоит...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний