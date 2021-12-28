16 млрд рублей за два года Смольный направит на новый корпус 15-й больницы

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о перераспределении бюджетных средств между различными статьями расходов. Забирают у комитета имущественных отношений, отдают — конкретной больнице.
Согласно опубликованному 28 декабря документу, объем перераспределения на 2022 год — 4 млрд рублей, на 2023-й — 12 млрд. В обоих случаях деньги предназначены на строительство нового высокотехнологического корпуса для 15-й больницы на Авангардной улице. Донором выступает комитет имущественных отношений, у которого сокращается строчка расходов на приобретение объектов недвижимости.
«Фонтанка» рассказывала о запланированном строительстве корпуса на Авангардной — он рассчитан на 569 мест и на возможность перепрофилирования под лечение пациентов с коронавирусом. К сносу старых корпусов предполагалось приступить еще осенью, однако все затянулось, так как проект оказался нетиповым. Контракт на проектирование в итоге был заключён только в сентябре 2021 года с ООО «Лентехстрой».