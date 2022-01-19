Совещание семи дорог. Петербург и Ленобласть рассказали, как завязывается президентский транспортный узел

В Смольном вечером 19 января обсуждали выполнение поручений президента , которые он дал по итогам, возможно, самого плотного своего погружения в транспортную тематику Петербурга и Ленобласти. Напомним, совещание прошло еще в июле 2021 года и ознаменовалось, к примеру, актуализацией планов по второй Кольцевой дороге . По данным «Фонтанки», на совместном совещании правительств Петербурга и области каждый регион отчитывался по своей части. Гвоздь программы на ближайшие несколько лет — Широтная магистраль скоростного движения , чей первый этап в виде Витебской развязки ЗСД уже реализуется силами российско-турецкого подрядчика «ПУСК-ЛИМАК-Север». Здесь все более или менее понятно: 39 млрд общей стоимости, которая поделена между федеральным бюджетом, петербургским и МСС. Причем петербургский вклад также наполовину представляет собой инфраструктурный кредит из Москвы. Как напомнил Смольный, еще в октябре Главгосэкспертиза одобрила скорректированный проект развязки — с двумя ярусами вместо одного , но сроки прежние — запуск рабочего движения к осени 2024-го. Другое дело — следующие 3 этапа до Кольцевой. Называвшаяся ранее сумма в 191,5 млрд рублей — это ориентировочная стоимость только их, без учета Витебской развязки, на все про все должно уйти 5 лет. Часть проекта уже вышла из экспертизы, целиком закончить проектирование Смольный рассчитывает до середины 2022 года. Вот только денег пока под стройку подстелили: на правительстве (точнее правительствах) прозвучало, что необходимо предусмотреть финансирование на 2024–2027 годы. Это больше не будет допсоглашением к концессии по ЗСД, как первый этап, так что до 50% от всей стоимости Смольный ждет из федерального бюджета. Еще 25%, по устоявшейся традиции, — городская часть, которую берут в кредит у Москвы.

Что касается пятого (6,3 км от КАД до «Колы») и шестого (4,4 км для подключения Всеволожска) этапов, то это работа Ленобласти; проекты планировки уже утверждены, но проектирование не начиналось. Если предполагать, что платная трасса должна заработать сразу на всю свою транспортную и экономическую мощь, то пора начинать и эти участки. Пятый оценивается в 17,1 млрд рублей, шестой — в 24,7 млрд.



Собственно, КАД-2 формально — федеральная история, но в рабочую группу включены представители обоих регионов и «Автодора». Как уже говорилось, это ГЧП, а в министерство ушли 2 варианта трассировки, но уже понятно, что это будет не старая бетонка. Судя по звучавшему в Смольном, новая кольцевая пройдет в 15–20 км от старой, возможен один коридор с северо-восточным железнодорожным обходом Санкт-Петербурга по территории Ржевского полигона. Точку поставят уже при проектировании, но заказчиком контракта Ленобласть быть не собирается, это хотят отдать «Автодору».



Еще одна большая история — это транспортное обеспечение Пулково. «Фонтанка» писала, что на заре реализации наполеоновских планов РЖД в аэропорт направят поезд от Балтийского вокзала, но в целом это скорее временная мера. Пулково должно войти в одно из полуколец городской электрички, для этого надо построить двухпутку «Лигово — Аэропорт «Пулково» — Шоссейная». Это один из пунктов первой очереди строительства железнодорожной инфраструктуры, стоимость этапа в целом оценивается в 48 млрд рублей. РЖД начали проектно-изыскательские работы, однако чтобы продолжить их в 2022 году, необходимо порядка 4,5 млрд рублей, которые надо предусмотреть в инвестиционной программе корпорации.



Что касается появления съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту через Пулковское шоссе, то «Автодор» должен завершить проектирование в сентябре текущего года. Процесс может быть ускорен на 2 месяца. На эту стройку губернатор также просил финансирования у федералов.



Примерно тогда же из экспертизы должны выйти проекты по шести городским контрактам на развитие инфраструктуры в Кронштадте. Соглашение было подписано на ПМЭФ, речь идет как о строительстве новых дорог, так и о расширении существующих — плюс берегоукрепление участка набережной с устройством пешеходной и велосипедной дорожки. Всего — почти 12 км и почти 5 млрд рублей, построить должны в 2024 году. 2,5 млрд рублей город ждет в виде федерального вклада. Это не считая реконструкции развязки на дамбе и Кронштадтском шоссе за 3 млрд федеральных же рублей, на которую накануне выбрали подрядчика.



На летнем совещании с президентом оба губернатора — Александр Беглов и Александр Дрозденко — много говорили о станции метро «Кудрово» с депо «Правобережное». Помимо всем известного сюжета о выборе нового генподрядчика на строительство подземки, актуализировали стоимость конкретного объекта — 73,43 млрд рублей. Петербург готов выдать собственную часть — 37,75 млрд, как только федеральный центр подтвердит свое участие начиная с 2023 года, закончить стройку в этом случае готовы не позднее 2029-го. Те же сроки — в программе развития метро, которая лежит в основе контракта города с «Метростроем Северной столицы».



Одним из самых долгожданных городских объектов уже давно является вторая очередь Поклонногорской развязки (на пересечении пр. Энгельса с Выборгским ш., Северным пр. и пр. Мориса Тореза), которая связана и c реконструкцией аэропорта «Левашово». Это два тоннеля, 3 путепровода тоннельного типа и 3 съезда. Известен конструктив, известны ориентировочные сроки строительства (2023–2028 годы), известна и примерная стоимость — 23,6 млрд. Однако источник этих средств пока не определен.



Самой загадочной частью летнего доклада Беглова президенту стали частные автомобильные путепроводы над железнодорожными путями. Губернатор говорил о 18 адресах, «Фонтанка» гипотетически понижала ставки до 16 и называла конкретные адреса. Судя по совещанию 19 января, объектов и правда 16, строить их и правда хотят на принципах концессии. Всего на проектирование и строительство требуется более 75 млрд рублей. Если все сойдутся на текущей модели, будет так: вся проектная часть — на инвесторе, а стройка делится между федеральным бюджетом (50%), городским (25%) и внебюджетными источниками (25%).



В областной части президентского списка много всего: дорога от КАД до трассы «Санкт-Петербург — Матокса», реконструкция дороги «Санкт-Петербург — Колтуши», строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (уже есть положительное решение экспертизы) и другое. Но одна из статусных задач — обеспечить доступность «Игоры Драйв», которой суждено принимать российскую часть «Формулы 1». Ориентировочно это 3,1 млрд на железную дорогу и парковки и 1,7 млрд на асфальт. В частности, реконструкция станций «Платформа 69» и «Сосново», капремонт автомобильных дорог и подъездных путей, устройство шумозащитных экранов и т.п. Ленобласть хочет помощи от федерального бюджета под 2,7 млрд, пока решения нет.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

