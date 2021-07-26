Переезд автовокзала в Кудрово и скоростной трамвай до Всеволожска. Дрозденко доложил Путину о транспортных проектах Ленобласти

Также Дрозденко сообщил о развитии скоростного трамвая: от станции метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку и от станции «Ладожская» на Всеволожск. «Нам кажется, что альтернативный вид транспорта — скоростной трамвай — имеет право на жизнь, — приводятся слова губернатора на сайте Кремля 26 июля. — И это проект, который можно реализовать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций».

Принципиальным для агломерации проектом Дрозденко — как и Беглов — назвал станцию метро «Кудрово». «Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга, с того же Обводного канала, — заявил он. — Это строительство депо «Правобережное», и мы уже зарезервировали 120 гектаров на нашей территории. Это, конечно же, и развитие селитебной зоны «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово — Новосаратовка», и, самое главное, промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши». То есть у нас с развитием метро на границе двух субъектов получается хороший, правильный кластер со всеми не только социальными, но и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития. Прошу этот проект поддержать».

Второй важный момент — это переезд трассы «Формулы-1» из Сочи на Игору. «Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить, — подчеркнул Дрозденко. — Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68-й километр», и чартерные рейсы, шаттлы до самой Игоры от 68-й платформы, и стоянки, и развязки. Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей — минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», — это примерно шесть миллиардов рублей. Причем это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий, это не только под «Формулу-1», это же и развязки, выход трассы «Сортавала». А самое главное, там получается, вся эта территория будет очень активно развиваться».