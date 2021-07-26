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Переезд автовокзала в Кудрово и скоростной трамвай до Всеволожска. Дрозденко доложил Путину о транспортных проектах Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на профильном совещании с участием президента Владимира Путина и главы Петербурга Александра Беглова запросил федеральной поддержки дорожных проектов региона.

Как заявил Дрозденко в ходе совещания на минувших выходных, развитие агломерации включает 8 основных проектов. В первую очередь транспортные развязки на границе с Санкт-Петербургом, в Мурино, Кудрово и Новосаратовке. Кроме того, речь об обходах больших зон развития: Новодевяткино с Мурино и Всеволожска.

Также Дрозденко сообщил о развитии скоростного трамвая: от станции метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку и от станции «Ладожская» на Всеволожск. «Нам кажется, что альтернативный вид транспорта — скоростной трамвай — имеет право на жизнь, — приводятся слова губернатора на сайте Кремля 26 июля. — И это проект, который можно реализовать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций».

Принципиальным для агломерации проектом Дрозденко — как и Беглов — назвал станцию метро «Кудрово». «Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга, с того же Обводного канала, — заявил он. — Это строительство депо «Правобережное», и мы уже зарезервировали 120 гектаров на нашей территории. Это, конечно же, и развитие селитебной зоны «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово — Новосаратовка», и, самое главное, промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши». То есть у нас с развитием метро на границе двух субъектов получается хороший, правильный кластер со всеми не только социальными, но и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития. Прошу этот проект поддержать».

Второй важный момент — это переезд трассы «Формулы-1» из Сочи на Игору. «Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить, — подчеркнул Дрозденко. — Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68-й километр», и чартерные рейсы, шаттлы до самой Игоры от 68-й платформы, и стоянки, и развязки. Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей — минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», — это примерно шесть миллиардов рублей. Причем это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий, это не только под «Формулу-1», это же и развязки, выход трассы «Сортавала». А самое главное, там получается, вся эта территория будет очень активно развиваться».

Александр Беглов также запросил федеральное софинансирование на ряд дорожных проектов. «Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это», — подчеркнул он. Ранее «Фонтанка» писала о том, какую заявку Смольный подготовил на получение инфраструктурных кредитов — в том числе на станцию «Кудрово».

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Комментарии (9)

Oleg_I
Да вы хотя бы обычный, не-скоростной трамвай в Кудрово запустите. А то уже 15 лет как собираетесь. Все земли успешно продали, теперь непонятно, где и рельсы-то класть. Отдельно порадовало "развитие платформы 68-й км". Да, само собой. 50 тысяч зрителей "Формулы 1" (билет стоит от 5000 руб.) поедут смотреть соревнование на электричке.
iphonedimona
А до Нью-Васюков линия скоростного трамвая будет?
olla
интересно- где в уже по самое КАД застроенном Кудрово еще и автовокзал воткнут? .. А метро Кудрово - вообще гадская подстава для всех жителей Петербурга , пользующихся оранжевой веткой. Чтобы вывозить бывших барнаульцев из их гетто пусть строят НОВУЮ ветку!
Трамвай до Всеволожска нужен, но обсуждать это будут еще сто лет, за это время Дрозденко еще ни одну виллу где-нибудь в Ницце купит))
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