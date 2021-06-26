автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Что говорят

Вечером 25 июня об этом объявил исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали. В этот день он как раз находился с визитом в Санкт-Петербурге.

«Я рад подтвердить, что Гран-при России с 2023 года будет проходить на автодроме «Игора Драйв». Это стало результатом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен — Гран-при России на «Игоре Драйв» станет великолепным событием», — цитирует Доменикали пресс-служба автодрома.



Также по поводу этой новости высказался председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. ВТБ — соучредитель АНО «Росгонки», организатора российского этапа «Формулы-1».

«Банк ВТБ в 2017 году стал титульным спонсором этого статусного проекта в мире автоспорта, и мы активно участвуем в его развитии. Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только лишь добавит интереса к автоспорту в стране. Но в любом случае на подготовку такого события необходимо время, поэтому ближайшие два года этап «Формулы-1» по-прежнему будет проходить в Сочи», — заявил Костин.

Добавим, что ВТБ владеет 45 процентами акций «Игоры Драйв» и как никто был заинтересован в переносе гонок.

Вопросами по проведению «королевских гонок» на территории «Игоры Драйв» продолжит заниматься компания — промоутер Гран-при России АНО «РОСГОНКИ».

«Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации. Составляется проект дорожной карты по выполнению требований FIA и Formula One Management», — заявил «Фонтанке» генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.



История проекта

Вопрос о переносе гонок из Сочи в Петербург прорабатывался, судя по всему, уже давно. Впервые об этом написала в 2019 году газета Daily Mail. По данным британского издания, идею лично поддержал Владимир Путин. Говорилось, что президент готов обеспечить финансирование строительства трассы. Идею переноса также поддерживает компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», по мнению которой Санкт-Петербург — более статусный город, чем Сочи.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе АНО «РОСГОНКИ», отправной точкой для нового проекта стал 2018 год. Тогда президент FIA Жан Тодт находился с визитом в Петербурге. Также он побывал на строящейся трассе под Петербургом и выразил мнение, что на этом автодроме могла бы пройти «Формула-1».

В 2019 году были завершены основные работы по строительству гоночной трассы на «Игоре Драйв». Автором проекта стал Герман Тильке — немецкий архитектор, один из ведущих разработчиков гоночных автодромов первой категории FIA. С учетом этого факта очевидно, что создатели трассы изначально закладывали возможность проведения самых статусных гонок в мире.



В 2020 году автодром прошел сертификацию Международной автомобильной федерации и повысил свою категорию до Grade 1. Это окончательно сняло все препятствия для проведения на «Игоре Драйв» этапа «Формулы-1».

Автодром «Игора Драйв» разместился на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки.

Длина главной трассы — 4080 м, ширина — 12 метров. Она включает в себя 14 поворотов (6 правых, 8 левых), 17 метров перепад высот. Максимальная скорость — 280 км/ч. Трибуны рассчитаны на 40 тысяч зрителей. С любой точки трибуны видно 75% трассы. Стоимость проекта оценивается в 11 миллиардов рублей.

В 2020 году там уже прошел целый ряд гонок, и жители близлежащих населенных пунктов оказались не рады подобному соседству из-за шума, хотя Роспотребнадзор нарушений не заметил. Учитывая мощность болидов «Формулы-1», покой местным может только сниться. В то же время эксперты говорят, что стоимость недвижимости в районе автодрома из-за проведения Гран-при России увеличится.



Сколько. Это. Стоит

В первые годы проведения «Формулы-1» в Сочи проект был глубоко убыточным. Экономика «королевских гонок» беспощадна к принимающей стороне. По разным данным, только за право проведения Гран-при России каждый год из бюджета Краснодарского края выделяется от 40 до 59 млн долларов.

При этом в способах заработать принимающая сторона жестко ограничена. Почти все доходы от рекламы на автодромах идут в копилку «Формулы-1». Размещать собственную рекламу промоутер тоже не имеет права. Выручка от продажи официальной атрибутики уходит «королевским гонкам», как и от программы VIP-гостеприимства. По сути, организаторам остается зарабатывать лишь на реализации билетов, собственной атрибутики и прав за титульное спонсорство.

До 2017 года организацией гонок занималась НАО «Центр «Омега». Лишь в 2016-м компания вышла в плюс на 8,5 млрд рублей. В остальные три года суммарный убыток составил 30,5 млрд рублей. В 2018-м организатором стало АНО «Росгонки». Первый год у новичка также не заладился — организация ушла в минус на 343,3 млн рублей. Зато в 2019 и 2020 годах «Росгонки» были в плюсе: 326,1 и 404,2 млн рублей соответственно. Это совпало с двумя факторами: ВТБ стал титульным спонсором, а рекламные и другие услуги, связанные с проведением этапа «Формулы-1» в России, освободили от НДС на законодательном уровне.



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Надолго ли «Формула-1» в Петербурге и что будет с трассой в Сочи

Пока о планах на 2024 и 2025 годы никакой информации нет. На официальном сайте «Формулы-1» говорится, что гонки в Петербурге будут проходить с 2023 года, однако в пресс-службе АНО «Росгонки» не спешат с далеко идущими выводами. «Чтобы говорить о дальнейших перспективах гонки, нужно ее сначала провести в 2023 году. В данный момент прорабатываются вопросы подготовки объекта под необходимые критерии FIA и FOM, а также, помимо самого автодрома, есть еще и дополнительные вопросы, связанные с прилегающей инфраструктурой и логистикой», — заявили в промоутерской компании.

За судьбу трассы в Сочи там также призвали не переживать: «Трасса в Сочи по-прежнему имеет лицензию в высшей категории, поэтому на «Сочи Автодроме» возможно проведение любых автоспортивных соревнований, которые и сейчас в рамках календарного года имеют место быть: этап Российской дрифт-серии, этап Российской серии кольцевых гонок, региональные соревнования и другие. Кроме того, важно помнить, что это не только трасса «Формулы-1», но еще и часть олимпийского наследия. Хотя объект не был задействован во время Игр 2014 года, он является неотъемлемой частью Олимпийского парка».



Говоря об экономике сочинской трассы в 2023 году, в АНО подчеркнули, что для нее открываются дополнительные возможности коммерческого использования: «Например, сейчас при сдаче в аренду того же бокса в договоре прописываются обязательные условия, при которых арендатор на период проведения «Формулы-1» освобождает пространство. Плюс отсутствие возможности переоборудования и каких-либо конструктивных изменений в зданиях тимбилдинга, а такие запросы от потенциальных крупных клиентов имеются».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

