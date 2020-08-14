«Игора Драйв» запустилась на полную мощность. Соседи услышали

Автодром мирового уровня «Игора Драйв» заработал под Петербургом. В восторге и зрители и пилоты. Но местные жители взволновались — они говорят, что их жизнь теперь вечная гонка.

Осенью прошлого года в 40 минутах езды от Петербурга по Приозерскому направлению была введена в строй гоночная трасса «Игора Драйв». Проект под ленинградским поселком Сосново стал вторым подобным треком в России после сочинского. Но сравнение с «Сочи Автодромом» создатели считают не очень корректным: площадка в Ленобласти — это не одна трасса, а целый комплекс для разных авто- и мотодисциплин — настоящий «Диснейленд» для автомобилистов. Затем была самоизоляция, но ко второй половине лета автодром выходит на полную загрузку.



25–26 июля здесь успешно прошли первые официальные соревнования — второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), одного из главных соревнований российского автоспорта.

Максимальная скорость — 280 км/ч, драйверов ждет 17-метровый перепад высот, скоростные «слепые» повороты — все, что делает борьбу на трассе интересной для самих гонщиков и зрелищной для наблюдателей.

«Пилоты отметили и хорошее качество покрытия трассы, а также высокий уровень инфраструктуры — боксы, питлейн, паддок. Зрителям понравилось расположение трибун, которые предполагают максимальную обзорность трассы, а также наличие других активностей на территории — картинг, курсы мотокросса, контраварийная подготовка», — рассказали «Фонтанке» в «Игора Драйв».

На очереди в августе — «Большой приз Санкт-Петербург — классик» (15 августа), Российская дрифт-серия (29–30 августа). Уже запустили картинг, центр контраварийной подготовки, ралли-мотоцентр, трек-дни на шоссейно-кольцевой трассе, автотеатр. Идут переговоры с самыми разными гоночными авто- и мотосериями.



«У нас есть договоренности с серией DTM. В этом году по причине коронавируса российский этап на «Игоре Драйв» не состоялся, но мы надеемся, что в 2021 году российские болельщики смогут увидеть борьбу мощных болидов на нашей трассе. Инфраструктура комплекса позволяет принимать практически все популярные российские и международные серии. Как только будут достигнуты конкретные договоренности о включении мероприятий в календарь 2021–2022 годов, мы озвучим эту информацию», — заявили в «Игоре Драйв».

С июля здесь также запущен совместный проект с шоу-пространством «Ленинград Центр» — «Драйв-шоу», первый в России автотеатр, где каждую субботу проходит одно из самых популярных шоу «Ленинград Центра» — «Timeless. Люби меня крепко». Автотеатр подразумевает, что зрители смотрят шоу из автомобиля. Кроме того, на территории комплекса открыта гаражная выставка «Начало» — экспозиция объединяет уникальные автомобили 1905–1949 гг. и машины героев культовых кинолент.

По словам представителей комплекса, уже сейчас практически все трассы загружены различными мероприятиями, включая, помимо соревнований, трек-дни, тренировки, тесты. Преимуществом является всесезонность — трассы контраварийной подготовки, картинга, мотокросса и ралли-кросса способны принимать гостей и в зимний период. В «Игоре Драйв» рассчитывают на потенциально большую аудиторию российских поклонников авто- и мотоспорта, автолюбителей. Для организаторов многих международных серий значимым фактором является проведение соревнований в странах с емким авторынком, поскольку авто- и мотобренды, участвующие в гонках, заинтересованы в росте продаж своей продукции. Российский авторынок с этой точки зрения является привлекательным для многих производителей.



Единственное, о чем могут погрустить фанаты, — королевской гонки Ленобласть пока не увидит— трасса имеет омологацию FIA Grade 2, которая не является достаточной для проведения этапов «Формулы-1». Зато это может порадовать её ближайших соседей.

Формально трибуны «Игоры Драйв» рассчитаны на 40 тысяч человек. Но, похоже, их больше — за соревнованиями своими ушами могут следить тысячи живущих вокруг людей. На видеозаписях по звуку создается впечатление, что болиды проносятся вблизи домов, хотя трасса находится от них в нескольких километрах. На шум жалуются из соседствующих с автодромом Иваново, Сосново, Орехово-Северное.

Жители создали группу «ВКонтакте» (на момент публикации в ней было 500 человек) и теперь коллективно пишут обращения чиновникам на сайтах и в соцсетях, в которых просят защитить их от шума.

Прокуратура Ленобласти перенаправила обращения в Роспотребнадзор. Тот провел замеры и обещает результаты в течение месяца, как пишут участники.

Глава администрации Сосновского поселения, на территории которого находится автодром, сказал, что получал обращение жителей.



«Я направил в «Игору» письмо, чтобы они посмотрели шумовые параметры. Если действительно есть нарушения, то тогда установили бы шумовые экраны. Если нарушений нет, то я так скажу: такие истерики время от времени везде бывают. Кому-то не нравится поезд, кому-то не нравится завод», — заявил он.

Жители парируют это тем, что шум бывает разным, и готовятся заказывать его спектральный анализ.

В «Игоре Драйв» «Фонтанку» заверили, что при проектировании комплекса была пройдена экспертиза, подтвердившая, что «планируемая деятельность в дневное и ночное время суток не будет оказывать негативного акустического воздействия, превышающего установленные законом допустимые уровни воздействия шума на окружающую среду и население».

«Тем не менее в настоящее время, после запуска объекта и проведения первых спортивных мероприятий, «Игора Драйв» активно занимается вопросом по определению фактического уровня акустического воздействия на среду обитания человека, — отметили на автодроме. — На основании анализа полученных данных можно будет сделать вывод по наличию или отсутствию превышений нормативов уровней звука и при необходимости составить поэтапный план мероприятий по снижению такого негативного акустического воздействия».

