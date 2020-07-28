Банк ВТБ стал совладельцем автодрома «Игора Драйв» под Петербургом

Банк ВТБ стал владельцем 15%-й доли в компании, развивающей комплекс «Игора Драйв», говорится на сайте автодрома.
Как пишет 47news https://47news.ru/articles/178297/, банку досталась доля 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева. О нём писали как о крупнейшем поставщике РЖД, а в январе его мини-автомобиль сгорел в песках Саудовской Аравии. Ему, в свою очередь,
Согласно ЕГРЮЛ, у Владимира Васильева в ООО «Игора Драйв» теперь остались
Строительство комплекса «Игора Драйв» было завершено в конце 2019 года. Автор проекта — немецкий архитектор Герман Тильке, создатель всех современных автодромов «Формулы-1» начиная с 1988 года. Инфраструктура «Игоры Драйв» позволяет проводить гонки ведущих международных и российских серий. В 2020 году комплекс уже принял этап Кубка мира по бахам (ралли-рейдам), Российскую серию кольцевых гонок. На конец августа этого года запланирован этап Российской Дрифт Серии.
Автодром расположен на площади 100 гектаров в 54 км от Санкт-Петербурга и включает 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндурокросса, картинга, супермото- и парных гонок, трассу для испытаний внедорожников, трассу и центр контраварийной подготовки.