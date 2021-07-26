Беглов запросил у Путина федеральные средства на подвоз пассажиров к петербургским аэропортам

Как напомнил Беглов на профильном совещании 26 июля, проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Петербурга, подготовленный вместе с РЖД, предполагает на первом этапе запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала до Пулково. «Проект находится в высокой степени проработки, — сообщил Беглов, — готовы уже в текущем году активно приступить к его реализации, чтобы в 2024 году жителям... предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра. Также транспортная доступность аэропорта находится в прямой зависимости от проекта госкомпании «Автодор» прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту через Пулковское шоссе. Просим поддержать эти проекты».

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о проектах развития пулковского и левашовского аэропортов. Чтобы доехать до них, требуется федеральная поддержка.

Для развития аэропорта двойного назначения в Левашово также требуется развитие дорожной инфраструктуры, заявил губернатор; прежде всего, комплексной развязки на Поклонной горе ориентировочной стоимостью в 20 млрд рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о левашовском проекте «Газпрома». Его стоимость оценивается в 41 млрд рублей.

О концепции РЖД и том месте, которое в ней занимает обеспечение аэропорта в Пулково, читайте в материале «Фонтанки».