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Беглов запросил у Путина федеральные средства на подвоз пассажиров к петербургским аэропортам

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о проектах развития пулковского и левашовского аэропортов. Чтобы доехать до них, требуется федеральная поддержка.

Как напомнил Беглов на профильном совещании 26 июля, проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Петербурга, подготовленный вместе с РЖД, предполагает на первом этапе запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала до Пулково. «Проект находится в высокой степени проработки, — сообщил Беглов, — готовы уже в текущем году активно приступить к его реализации, чтобы в 2024 году жителям... предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра. Также транспортная доступность аэропорта находится в прямой зависимости от проекта госкомпании «Автодор» прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту через Пулковское шоссе. Просим поддержать эти проекты».

Для развития аэропорта двойного назначения в Левашово также требуется развитие дорожной инфраструктуры, заявил губернатор; прежде всего, комплексной развязки на Поклонной горе ориентировочной стоимостью в 20 млрд рублей.

«Фонтанка» подробно рассказывала о левашовском проекте «Газпрома». Его стоимость оценивается в 41 млрд рублей.

О концепции РЖД и том месте, которое в ней занимает обеспечение аэропорта в Пулково, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (20)

f0ntan
Лучше бы пробили улицу Пилотов, которая идет в Авиагородке, до Дачного путепровода, чтобы на Дачный проспект можно было выезжать не только с Предпортовой, но и с Авиагородка. Тогда в аэропорт Пулково можно было бы ездить не только к м Московская, но и к Ветеранов. 13 автобус, идущий от Московской в Авиагородок, можно было бы продлить до м. Ветеранов
265925869
Десятилетия летаю из Пулково и никогда не было проблемы добраться до аэропорта. Кому-то видимо очень нужны федеральные миллиарды, чтобы поправить личное финансовое положение. Впрочем, это лишь домысел...
VF812
Пулково пустое, и автобус возит.
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