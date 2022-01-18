«Дорожная строительная компания» реконструирует развязку петербургской дамбы и Кронштадтского шоссе

Судя по заданию на проектирование, в рамках работ будут реконструированы 2,6 км дороги, а 4,9 км — построены с нуля. Количество полос движения — 6, расчетная скорость на съездах — от 40 до 60 км/ч. При этом при реконструкции надо:

Дирекция комплекса защитных сооружений подвела итоги запроса предложений по проектированию и реконструкции развязки комплекса и Кронштадтского шоссе. Контракт за 3,1 млрд рублей получит «Дорожная строительная компания» (ДСК).

предусмотреть изменение положения съездов при движении от Кронштадта в направлении п. Горская и ст. Бронка;



обеспечить возможность движения транспортных средств от форта «Шанц» (Западная часть о. Котлин) без конфликта с транспортом, съезжающего с существующей трассы в направлении Кронштадта;



предусмотреть возможность безопасного движения пешеходов на западную часть о. Котлин путем устройства надземного пешеходного перехода.



Ранее стало известно, что реконструкцию развязки профинансируют из федерального бюджета, «Фонтанка» подробно рассказывала об этой коллизии.



В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Министерством строительства РФ, правительством Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов» об инвестировании не менее 8 млрд рублей в строительство объектов транспортной инфраструктуры Кронштадта.



ДСК зарегистрирована в Тверской области, ее бенефициаром и директором является Сергей Голубев. Объем контрактов — от 13 до 27 млрд рублей ежегодно в год в последние годы. В свое время эта компания претендовала на то, чтобы стать подрядчиком по содержанию всей дамбы.

